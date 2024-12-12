І хоча для більшості людей стосунки з часом хоч керовані, для декого навіть думка про час стає нестерпним тягарем. Докладніше про це розповідає 24 Канал із посиланням на GQ.

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Що таке хронофобія

Це тривожний розлад, назва якого походить від грецьких слів chronos (час) і phobos (страх). Хронофобія є специфічною фобією – ірраціональним і стійким страхом перед плином часу. Кожен із нас відчуває певні побоювання щодо старіння або життєвих змін, але хронофоби відчувають таку тривогу, що просто паралізує.

Кожен рух стрілки годинника стає жорстоким нагадуванням про ефемерність життя, кожен дедлайн – непереборним тягарем. Ця фобія може проявлятися в нав'язливих думках про майбутнє, постійному страху, що час спливає. Є й фізичні прояви – прискорене серцебиття, пітливість, тремтіння або нудота.

Чому виникає цей страх? Він може бути зумовлений тривожною сімейною історією, психологічно значущими подіями (як втрата близької людини або серйозна хвороба), культурним і соціальним тиском, прагненням до перфекціонізму (за якого людина сприймає час як обмеження, що змушує "робити недостатньо") і так далі.

Кожна піщинка в пісочному годиннику представляє момент нашого життя. Ми можемо насолоджуватися кожною піщинкою на вершині, яку ще належить прожити. А можемо з болем дивитися на піщинки, які закінчуються. Нас лякає не сам час, а наша нездатність контролювати його,

– каже психоаналітик Крістіан Рішомм.

Ірраціональний і стійкий страх перед плином часу називають хронофобією / Фото sebastiaanstam@unsplash

Як приборкати хронофобію

Для цього потрібно звернутися до фахівців. Особливо ефективною є поведінкова та когнітивна терапія. Такі методи, як когнітивна реструктуризація та поетапна експозиція, допомагають деконструювати патерни мислення, які живлять страх.

Один пацієнт розповів мені, що кожного року до свого дня народження він переживав екзистенційну кризу, бо "змарнував час". Під час терапії він зрозумів, що цей страх пов'язаний з тиском батьків, які вимагали "швидкого успіху". Прийнявши, що кожен етап його життя мав цінність, він зміг почати проживати свої роки з більшим спокоєм,

– розповів Рішомм.

У деяких випадках для полегшення фізичних симптомів можуть призначити ліки, такі як анксіолітики. Але це ніколи не повинно бути єдиною відповіддю.

А для підтримки та самовдосконалення удома ми можемо практикувати усвідомленість та медитувати. Щоб заново відкрити магію моменту і зменшити тривогу про минуле чи майбутнє.

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