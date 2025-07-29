Щонайменше, так стверджують американські вчені, дослідники з Техаського університету в Остіні. 24 Канал із посиланням на New York Post розповість про це докладніше.

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Проблеми у стосунках можна усувати за допомогою емодзі: як це працює?

У наші дні емодзі дуже поширені, у месенджерах та соціальних мережах, а проте раніше наука не вивчала їх як інструмент для зміцнення зв'язку у романтичних парах.

І от дослідники зі США вирішили заповнити цю прогалину. Вони вивчали, як емодзі впливають на сприйняття стосунків в нашу епоху – коли домінують онлайн-взаємодії.

У дослідженні взяли участь 260 дорослих від 23 до 67 років. Їм довільно дали прочитати 15 текстових діалогів, які відрізнялися лише наявністю або відсутністю емодзі. Люди мали уявити себе відправником повідомлень і зосередитися на відповідях.

У новому дослідження вчені розповіли, як емодзі впливають на ваші стосунки / Колаж 24 Каналу фото freepik

Учасники оцінили партнерів, які використовували емодзі, як більш чуйних. Відповідно, партнерів, які спілкувалися лише текстом – як менш чуйних. Дослідники стверджують, що це сприйняття позитивно пов'язане з близькістю та задоволеністю стосунками.

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Цікаво, що люди не відзначали значних відмінностей між емодзі з обличчям і без, тобто тип емодзі не настільки важливий, як раніше вважали. Сама наявність емодзі, будь-якого типу, сприяє формуванню кращих стосунків.

Дослідження опубліковане в журналі PLOS One, і там наголосили, що акцентували на двосторонніх романтичних стосунках. Тобто не мовиться про вплив використання емодзі на динаміку дружби чи інших видів стосунків.

Вчені підсумували, що емодзі можуть бути не тільки засобом вираження, але й сигналом уважності та емоційної залученості. А отже можуть посилити задоволеність стосунками, що стає універсальним ключем до усування проблем у парах.