Учені встановили, хто закохується раніше – чоловіки чи жінки

Дуже цікаве питання намагалися з'ясувати у науковий спосіб – хто швидше закохується. І тепер дослідники мають підстави дещо стверджувати.

Зокрема, що представники однієї статі можуть закохуватися приблизно на місяць раніше, ніж іншої. А хто першим запалює вогонь кохання, напише 24 Канал із посиланням на Independent.

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Чоловіки й жінки закохуються по-різному: цікаві дані наукового дослідження

Жінки більше за чоловіків думають про своїх партнерів, як виявило дослідження. А проте чоловіки закохуються трохи частіше і трохи раніше, ніж жінки, каже наука.

Дослідники вивчали відмінності між закоханими жінками та чоловіками, причім охопили відносно велику міжкультурну вибірку. Їхня робота стала першим переконливим свідченням, що жінки та чоловіки відрізняються в деяких аспектах кохання.

Щонайменше, так твердить Адам Боде з Австралійського національного університету, головний автор дослідження. Його результати опублікував журнал Biology of Sex Differences.

Вчені проаналізували понад 800 молодих людей у 33 країнах Європи, Північної Америки та Південної Африки. І взяли дані з "Опитування про романтичне кохання 2022" – найбільшого у світі набору даних про 1556 молодих та закоханих людей.

Дослідники вивчали відмінності між закоханими жінками та чоловіками, і виявили дещо цікаве / Фото teksomolika@freepik

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Найбільше дослідників цікавило, чи впливає біологічна стать на виникнення, розвиток і прояви кохання. Відповідно, вони зібрали дані за певними питання, тобто аналізували:

Скільки разів люди закохувалися.

Коли закохувалися.

З якою інтенсивністю.

Наскільки були одержимі.

Та наскільки віддані.

Відповіді на усі ці питання привели науковців до певних висновків.

Цікаво, що майже 40% людей, причім обох статей, закохалися вже після того, як почали стосунки. А 30% чоловіків і 20% жінок закохалися до того, як перевели стосунки на "офіційний" рівень.

Загалом же вчені виявили, що чоловіки закохуються у середньому приблизно на місяць раніше, ніж жінки. Але жінки переживають кохання трохи інтенсивніше і думають про коханих трохи більше.