Ні для кого не секрет, що з часом свою важливість втрачають зовнішність, гроші або та хімія, яка виникла на початку. Натомість на перше місце виходить важлива річ, на якій акцентує Артур Брукс, експерт з соціальних наук і професор, котрий присвятив свою кар'єру вивченню кохання, пише 24 Канал з посиланням на The Daily Mail.

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Що потрібно для довготривалого шлюбу

На думку експерта, довготривалий шлюб неможливий без... дружби!

Мета вашого шлюбу – не пристрасть, а дружба. Це мета, ви повинні бути близькими друзями, в ідеалі – найкращими друзями, зі своїм партнером,

– наголосив Артур Брукс.

Він додав, що однією з найважливіших речей для щасливого життя є "партнерство з кимось, хто буде останньою людиною, на яку ви поглянете, коли зробите останній подих".

Натомість передує розлученню самотність партнерів, котрі мешкають разом. У такому випадку ледь не єдиним, що їх об'єднує, є спільні діти.

Ба більше, часто у парах більшу частину свого шлюбу зосереджують саме на дітях. Утім, вони дорослішають та покидають домівку, після чого батьки відчувають порожнечу та розгубленість. А все тому, що вони більше не знають, що потрібно робити, крім виховання дітей.



Важливо бути один одному друзями / Фото freepik

Тому у парі важливо розвивати спільні філософські інтереси. Спілкуватись про глибокі речі, а не лише про побут і брудні підгузки. Це дозволить уникнути відчуття самотності з часом.

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Вам важливо бути друзями один одному. Бути цікавими та глибокими співрозмовниками. Це дозволить вам уникнути відчуття, що ви – сусіди, котрі мешкають в одному помешканні, що вам нема про що поговорити.