Вона запобігає блокуванню коліс під час різкого гальмування. Найважливіше, що про неї слід знати водію, пише 24 Канал із посиланням на Bumper.

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Що слід знати про індикатор ABS у вашому авто?

ABS – це антиблокувальна система гальм. Вона адаптується до умов зовні, зменшує знос шин, підвищує маневреність, гарантує безпечне гальмування на поворотах.

Як працює ABS? Система швидко відпускає або застосовує гальма до коліс, щоб уникнути заносу та допомогти водію зберегти контроль над автомобілем. Відтак – якщо загоряється індикатор ABS, це може свідчити про проблему, яка потребує уваги.

Коли індикатор ABS світиться, гальма вашого автомобіля, ймовірно, все ще функціонують, але – антиблокувальна система може не активуватися. Це особливо небезпечно в ситуаціях, коли потрібне екстрене гальмування, адже без ABS ризик втрати контролю над автомобілем зростає.

Якщо ж одночасно горять індикатори ABS і гальмівної системи – це серйозний сигнал, і він означає, що їхати вашим авто може бути небезпечно. У такому випадку необхідно негайно припинити рух і звернутися до кваліфікованого механіка.

ABS важлива для безпеки, адже ця система запобігає блокуванню коліс під час різкого гальмування / Колаж 24 Каналу фото freepik

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Проблеми з ABS можуть виникати через різні причини – від несправних датчиків швидкості коліс до проблем із гідравлічним блоком чи електропроводкою. Хай там як, ігнорувати індикатор не варто, адже це може призвести до серйозних наслідків.

Намагайтеся обережно керувати машиною і якомога швидше записатися на діагностику до автосервісу. Своєчасне виявлення та усунення несправності допоможе уникнути дорогого ремонту та убезпечить вас на дорозі.

Загалом, не нехтуйте сигналами вашого автомобіля. І якщо загорівся індикатор ABS, дійте оперативно – зверніться до фахівців і подбайте про безпеку себе та інших учасників дорожнього руху.