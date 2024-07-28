Перші Олімпійські ігри як такі відбулися у 776 році до нашої ери в місті Олімпія, звідки й назва. Ігри присвятили Зевсу, верховному богу грецького пантеону, і стали важливою культурною подією.
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Перші Олімпійські ігри: найцікавіші факти
Змагання проводили, як і сьогодні, кожні 4 роки. Учасники з різних полісів змагалися за спортивну славу та честь рідного міста – у бігу, боротьбі, стрибках, метанні диска та списа, а також у забігах з кіньми.
Цікаво, що спортсмени тоді були повністю оголеними, що символізувало рівність і чистоту досягнень. Єдиний дозволений одяг – шапочка для захисту від сонця.
Жінки участі в Іграх не брали, навіть як глядачки. Тільки жриці Деметри мали особливий дозвіл на присутність.
Відкриття Олімпійських ігор у Парижі відбулося 26 липня 2024 року / Колаж 24 Каналу світлин AP Photo
Переможці Ігор отримували оливковий вінок як символ пошани та визнання. Самі Ігри тривали 5 днів, протягом яких проводили релігійні ритуали, спортивні змагання та святкування.
Останній день присвячували жертвоприношенням і, звісно, бенкетам.
Та з приходом Риму на грецькі землі Олімпійські ігри поступово втратили своє значення. У 393 році імператор Феодосій I заборонив Ігри, адже імперія християнізувалася, а ці змагання мали язичницьке коріння.
Перші сучасні Олімпійські ігри пройшли в Афінах у 1896 році, зібравши спортсменів з різних країн світу. Ідея відновлення руху була подібна до духу древніх Ігор – об'єднати людей з різних країн заради миру.
Утім, ніхто сьогодні війни на час Олімпіади не припиняє, хоча такі заклики й лунають.