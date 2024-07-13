Джейсон Енрікес зі штату Коннектикут мав значну надмірну вагу, він почав страждати від безлічі проблем зі здоров'ям, доходило до госпіталізацій. Але все змінилося у 2016, коли маленький син Вайатт сказав, що хоче вирости й мати великий живіт, як у татка.

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Фраза сина про "живіт, як у татка" змінила життя чоловіка

Джейсон почав ходити пішки від 3 до 12 миль на день, а згодом почав ходити до спортзалу. І протягом одного року він втратив понад 70 кілограмів. Тепер він розповів про те, як йому це вдалося, і про заяву свого сина, яка все змінила.

Ми сиділи на підлозі в їдальні, гралися, і він сказав: "Татку, коли я стану таким великим, як ти, я хочу мати великий живіт, як у тебе,

– згадував батько трьох дітей.

Наступного дня чоловік прокинувся, посадив Вайатта у візочок і пішов гуляти. І з того дня вони гуляли щодня від 3 до 12 миль.

Я думав: "Я повинен це зробити. Я маю бути кращим батьком. Я маю бути кращим прикладом для наслідування". Я повністю змінив своє мислення і пішов ва-банк,

– сказав Джейсон.

Ходьба стала його "пріоритетом номер один", потім це був біг підтюпцем і велосипедні поїздки. Але з наближенням зими настав час зробити наступний крок – піти до тренажерного залу.

Джейсон Енрікес скинув 70 кілограмів за рік після слів сина про живіт / Колаж 24 Каналу світлин jasonhenriques

Тренер запропонував йому спробувати гребний тренажер, і Джейсону сподобався цей виклик. А поруч із цим він повністю змінив свій раціон – відмовився від шкідливої їжі та почав вести щоденник харчування.

Нині вони з дружиною і троє їхніх дітей усі захоплені здоров'ям і фізичними вправами. "Це дуже цікаво, і це також зміцнює наш зв'язок", – ділиться чоловік. Його здоров'я значно покращилося, астма "майже пройшла", а біль у суглобах "майже зник".

Як змінився Енрікес після року зусиль: дивіться відео jasonhenriques

Джейсон вже й сам працює персональним тренером і завжди відверто розповідає клієнтам про своє минуле.

Я можу допомогти іншим людям, які, можливо, проходять через те, через що пройшов я. Що може бути краще за це?

– говорить він.

Озираючись назад, Джейсон каже, що вдячний своєму синові за те, що той сказав про живіт. Адже той момент "змінив не лише моє здоров'я та фізичну форму, але й увесь життєвий шлях, і тепер у 44 роки я почуваюся краще, ніж у 24".