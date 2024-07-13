Джейсон Энрикес из штата Коннектикут имел значительный избыточный вес, он начал страдать от множества проблем со здоровьем, вплоть до госпитализаций. Но все изменилось в 2016, когда маленький сын Вайатт сказал, что хочет вырасти и иметь большой живот, как у папы.

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Фраза сына о "животе, как у папы" изменила жизнь мужчины

Джейсон начал ходить пешком от 3 до 12 миль в день, а затем начал ходить в спортзал. И в течение одного года он потерял более 70 килограммов. Теперь он рассказал о том, как ему это удалось, и о заявлении своего сына, которое все изменило.

Мы сидели на полу в столовой, играли, и он сказал: "Папа, когда я стану таким большим, как ты, я хочу иметь большой живот, как у тебя,

– вспоминал отец троих детей.

На следующий день мужчина проснулся, посадил Вайатта в коляску и и пошел гулять. И с того дня они гуляли каждый день от 3 до 12 миль.

Я думал: "Я должен это сделать. Я должен быть лучшим отцом. Я должен быть лучшим примером для подражания". Я полностью изменил свое мышление и пошел ва-банк,

– сказал Джейсон.

Ходьба стала его "приоритетом номер один", затем это был бег трусцой и велосипедные поездки. Но с приближением зимы настало время сделать следующий шаг – пойти в тренажерный зал.

Джейсон Энрикес сбросил 70 килограммов за год после слов сына о животе / Коллаж 24 канала фото jasonhenriques

Тренер предложил ему попробовать гребной тренажер, и Джейсону понравился этот вызов. А вместе с этим он полностью изменил свой рацион – отказался от вредной пищи и начал вести дневник питания.

Сейчас они с женой и трое их детей все увлечены здоровьем и физическими упражнениями. "Это очень интересно, и это также укрепляет нашу связь", – делится мужчина. Его здоровье значительно улучшилось, астма "почти прошла", а боль в суставах "почти исчезла".

Как изменился Энрикес после года усилий: смотрите видео jasonhenriques

Джейсон уже и сам работает персональным тренером и всегда откровенно рассказывает клиентам о своем прошлом.

Я могу помочь другим людям, которые, возможно, проходят через то, через что прошел я. Что может быть лучше этого?

– говорит он.

Оглядываясь назад, Джейсон говорит, что благодарен своему сыну за то, что тот сказал о животе. Ведь тот момент "изменил не только мое здоровье и физическую форму, но и весь жизненный путь, и теперь в 44 года я чувствую себя лучше, чем в 24".