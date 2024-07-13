Чоловік розповів, як "невинний" коментар сина спонукав його скинути 70 кілограмів усього за рік

44-річний батько розповів, як випадковий коментар його трирічного сина підштовхнув до неймовірного звершення. Чоловік скинув понад 70 кілограмів усього за один рік.

Джейсон Енрікес зі штату Коннектикут мав значну надмірну вагу, він почав страждати від безлічі проблем зі здоров'ям, доходило до госпіталізацій. Але все змінилося у 2016, коли маленький син Вайатт сказав, що хоче вирости й мати великий живіт, як у татка.

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Фраза сина про "живіт, як у татка" змінила життя чоловіка

Джейсон почав ходити пішки від 3 до 12 миль на день, а згодом почав ходити до спортзалу. І протягом одного року він втратив понад 70 кілограмів. Тепер він розповів про те, як йому це вдалося, і про заяву свого сина, яка все змінила.

Ми сиділи на підлозі в їдальні, гралися, і він сказав: "Татку, коли я стану таким великим, як ти, я хочу мати великий живіт, як у тебе,

– згадував батько трьох дітей.

Наступного дня чоловік прокинувся, посадив Вайатта у візочок і пішов гуляти. І з того дня вони гуляли щодня від 3 до 12 миль.

Я думав: "Я повинен це зробити. Я маю бути кращим батьком. Я маю бути кращим прикладом для наслідування". Я повністю змінив своє мислення і пішов ва-банк,

– сказав Джейсон.

Ходьба стала його "пріоритетом номер один", потім це був біг підтюпцем і велосипедні поїздки. Але з наближенням зими настав час зробити наступний крок – піти до тренажерного залу.

Джейсон Енрікес скинув 70 кілограмів за рік після слів сина про живіт / Колаж 24 Каналу світлин jasonhenriques

Тренер запропонував йому спробувати гребний тренажер, і Джейсону сподобався цей виклик. А поруч із цим він повністю змінив свій раціон – відмовився від шкідливої їжі та почав вести щоденник харчування.

Нині вони з дружиною і троє їхніх дітей усі захоплені здоров'ям і фізичними вправами. "Це дуже цікаво, і це також зміцнює наш зв'язок", – ділиться чоловік. Його здоров'я значно покращилося, астма "майже пройшла", а біль у суглобах "майже зник".

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Джейсон вже й сам працює персональним тренером і завжди відверто розповідає клієнтам про своє минуле.

Я можу допомогти іншим людям, які, можливо, проходять через те, через що пройшов я. Що може бути краще за це?

– говорить він.

Озираючись назад, Джейсон каже, що вдячний своєму синові за те, що той сказав про живіт. Адже той момент "змінив не лише моє здоров'я та фізичну форму, але й увесь життєвий шлях, і тепер у 44 роки я почуваюся краще, ніж у 24".