Під час опитування і чоловіки, і жінки пристрасно реагували на італійський акцент. Їхні серця прискорено билися, коли вони чули сексуальні вібрації Італії.

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Італійський акцент прискорює серцебиття чоловіків і жінок

Експерти порталу вивчення іноземних мов Preply провели таке дослідження: прикріпили пульсометри до 1050 дорослих жителів Великої Британії й програли їм заздалегідь записані діалоги.

Згідно з нашими результатами, чим вище підскакував пульс, тим привабливішим був акцент для слухача,

– пояснила Мовна експертка Олександра Стеванович.

І виявилося, що італійський акцент є безумовно найбільш привабливим – як для чоловіків, так і для жінок. А от англійський та голландський акценти є одними з найменш привабливих.

Італійський акцент збуджував слухачів під час експерименту найдужче / Фото freepik

За їх звучання серцебиття слухачів підскакувало лише на 6 ударів, або на 10% для англійської мови, і на 12% (7 ударів за хвилину) для голландської.