Во время опроса и мужчины, и женщины страстно реагировали на итальянский акцент. Их сердца учащенно бились, когда они слышали сексуальные вибрации Италии.
Смотрите также Как вести себя мужчинам на первом свидании, чтобы не превратить его в катастрофу
Итальянский акцент ускоряет сердцебиение мужчин и женщин
Эксперты портала изучения иностранных языков Preply провели такое исследование: прикрепили пульсометры к 1050 взрослым жителям Великобритании и проиграли им заранее записанные диалоги.
Согласно нашим результатам, чем выше подскакивал пульс, тем привлекательнее был акцент для слушателя,
– объяснила языковой эксперт Александра Стеванович.
И оказалось, что итальянский акцент является безусловно наиболее привлекательным – как для мужчин, так и для женщин. А вот английский и голландский акценты являются одними из наименее привлекательных.
Итальянский акцент возбуждал слушателей во время эксперимента сильнее всего / Фото freepik
При их звучании сердцебиение слушателей подскакивало лишь на 6 ударов, или на 10% для английского языка, и на 12% (7 ударов в минуту) для голландского.
- Французский акцент заставляет сердцебиение подскочить на 18% – на 1 ударов. Но не он на втором месте, а жаркий португальский акцент, что заставлял сердцебиение подскочить на 20% – 13 ударов.
- Греческий язык занял 4 место с приростом на 17%, а китайский – 5 место с приростом на 16%. Японский и немецкий языки заняли 6 место со скачком на 15% (8 ударов в минуту).