Во время опроса и мужчины, и женщины страстно реагировали на итальянский акцент. Их сердца учащенно бились, когда они слышали сексуальные вибрации Италии.

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Итальянский акцент ускоряет сердцебиение мужчин и женщин

Эксперты портала изучения иностранных языков Preply провели такое исследование: прикрепили пульсометры к 1050 взрослым жителям Великобритании и проиграли им заранее записанные диалоги.

Согласно нашим результатам, чем выше подскакивал пульс, тем привлекательнее был акцент для слушателя,

– объяснила языковой эксперт Александра Стеванович.

И оказалось, что итальянский акцент является безусловно наиболее привлекательным – как для мужчин, так и для женщин. А вот английский и голландский акценты являются одними из наименее привлекательных.

Итальянский акцент возбуждал слушателей во время эксперимента сильнее всего / Фото freepik

При их звучании сердцебиение слушателей подскакивало лишь на 6 ударов, или на 10% для английского языка, и на 12% (7 ударов в минуту) для голландского.