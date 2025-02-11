Этот 28-летний парень получил репутацию человека, который перевернул правила игры с интернет-троллями, потому что мстит он им так, как никто другой не осмелится. 24 Канал благодаря Daily Star рассказывает (и показывает) подробнее.

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Этот парень нашел способ бороться с хейтерами, от которого все в шоке

Итан делает тату на своем теле с образами и именами людей. И этот подход обеспечил ему почти 13 миллионов лайков в тиктоке и бог знает сколько в инстаграме. Туда он перешел недавно, потому что тикток, по словам флоридского блогера, месяцами подавлял его контент.

28-летний Итан (он просит называть его только по имени) днем работает в колл-центре компании из области кондиционирования. А ночью превращается в профессионального истребителя троллей.

Я не просто даю отпор троллям. Я делаю заявление. Я подношу зеркало к их плохому поведению и говорю: "Вот кто вы есть",

– говорит он.

Его путь к троллингу начался довольно невинно. Когда Итан впервые присоединился к тиктоку, он был зависимым, который выздоравливал, поэтому документировал свой путь трезвости и демонстрировал тату. Но именно его сильно татуированная внешность сделала его легкой мишенью для интернет-хулиганов.

Итан сделал невозможное – превратил хейт в тату, и это надо видеть / Фото Cover Images

Тролли-хейтеры приходили с комментариями вроде "ты никогда не найдешь работу" или "твои татуировки отвратительны". Сначала Итан игнорировал их, но со временем решился на радикальный ответ. Первой татуировкой для тролля было имя – Грегори.

История такова: мать одного из его критиков высмеивала его татуировки как позорные, Итан разыскал ее сына в инстаграме и вытатуировал его имя на спине . "Теперь на мне имя твоего сына", – сказал он женщине, и та таки была разъярена.

. "Теперь на мне имя твоего сына", – сказал он женщине, и та таки была разъярена. Одноразовая, как казалось, шутка быстро превратилось в феномен. Теперь Итан может похвастаться "стеной позора" на спине и ногах – коллекцией татуировок в стиле троллей. К слову, на все это мужчина уже потратил более 10 000 долларов.

Но это стоит каждой копейки. Это мой способ сказать: "Думай, прежде чем печатать",

– подчеркнул Итан.

Эти выходки сделали его триггерной фигурой. Он слышал юридические угрозы, угрозы убийства и просто неустанную критику. Его аккаунт в тиктоке банили более 20 раз, но он всегда восстанавливал свою аудиторию с нуля.

История Итана и его антитроллинговых татуировок: смотрите видео Cover Images

Конечно, любовь Итана к татуировкам уходит глубже, чем его троллинговые выходки. После 10-летней и в итоге успешной борьбы с тягой к опиатам он заменил зависимость на страсть к боди-арту. Первую татуировку он сделал в 18, но его настоящее путешествие началось в 26 лет – когда он стал трезвым.

Теперь, покрытый чернилами, Итан полностью принимает свою нетрадиционную внешность. Он научился любить себя таким, каким есть. И если кому-то это не нравится – это их проблема, а не его.