Цього разу у мережу Івана Кнолл виклала спокусливе відео. Його красуня зняла на пляжі, хлюпаючись у воді.
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Грайливо розбурхувала хвилі
Зрозуміло, що на грайливому відео Івана Кнолл у купальнику. Він виграшно підкреслює бездоганні форми фанатки збірної Хорватії. І це те, чим можна милуватися ледь не цілу вічність.
Трохи літнього настрою,
– написала вона під дописом.
Івана Кнолл виклала спокусливий ролик з пляжу: дивіться відео
Підписники Івани Кнолл у захваті від неї. За якихось кілька годин публікація зібрала понад 60 тисяч лайків. Прихильники були максимально щедрими також на коментарі. Частину з них ми залишимо для вас:
- "Маєш чудовий вигляд";
- "Гаряча, чуттєва та спокуслива";
- "Чарівна маленька русалонька";
- "Я люблю тебе";
- "Вау, приголомшлива";
- "Як же сексуально";
- "Найспекотніша на землі";
- "Чарівна сирена".
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Івана Кнолл своїм спекотним контентом однозначно позбавляє своїх підписників сну і спокою. І якщо ви готові до цього, то гайда підписуватися на неї. Гарантуємо, далі на нас очікує ще чимало спокусливих фото та відео від запальної футбольної фанатки.