На этот раз в сеть Ивана Кнолл выложила соблазнительное видео. Его красавица сняла на пляже, плескаясь в воде.

Смотрите также "Тело – пожар": Кэти Перри примерила откровенный образ в свежей фотосессии

Игриво будоражила волны

Понятно, что на игривом видео Ивана Кнолл в купальнике. Он выигрышно подчеркивает безупречные формы фанатки сборной Хорватии. И это то, чем можно любоваться чуть ли не целую вечность.

Немного летнего настроения,

– написала она под публикацией.

Ивана Кнолл выложила соблазнительный ролик с пляжа: смотрите видео

Подписчики Иваны Кнолл в восторге от нее. За каких-то несколько часов публикация собрала более 60 тысяч лайков. Поклонники были максимально щедрыми также на комментарии. Часть из них мы оставим для вас:

"Выглядишь замечательно";

"Горячая, чувственная и соблазнительная";

"Волшебная маленькая русалочка";

"Я люблю тебя";

"Вау, потрясающая";

"Как сексуально";

"Самая горячая на земле";

"Волшебная сирена".

Смотрите также "В глазах можно утонуть": украинская модель в купальнике лишила сеть покоя

Ивана Кнолл своим жарким контентом однозначно лишает своих подписчиков сна и покоя. И если вы готовы к этому, то айда подписываться на нее. Гарантируем, дальше нас ожидает еще немало соблазнительных фото и видео от зажигательной футбольной фанатки.