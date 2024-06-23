Фанатка збірної Хорватії грайливо пестила хвилі на пляжі: спокусливе відео красуні

Ще одна причина дивитись Євро-2024 – пристрасні фанатки. Одна з них – колишня "Міс Хорватія" Івана Кнолл. Вона не лише вболіває за збірну, а й ділиться гарячими фото та відео.

Цього разу у мережу Івана Кнолл виклала спокусливе відео. Його красуня зняла на пляжі, хлюпаючись у воді.

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Грайливо розбурхувала хвилі

Зрозуміло, що на грайливому відео Івана Кнолл у купальнику. Він виграшно підкреслює бездоганні форми фанатки збірної Хорватії. І це те, чим можна милуватися ледь не цілу вічність.

Трохи літнього настрою,

– написала вона під дописом.

Івана Кнолл виклала спокусливий ролик з пляжу: дивіться відео

Підписники Івани Кнолл у захваті від неї. За якихось кілька годин публікація зібрала понад 60 тисяч лайків. Прихильники були максимально щедрими також на коментарі. Частину з них ми залишимо для вас:

"Маєш чудовий вигляд";

"Гаряча, чуттєва та спокуслива";

"Чарівна маленька русалонька";

"Я люблю тебе";

"Вау, приголомшлива";

"Як же сексуально";

"Найспекотніша на землі";

"Чарівна сирена".

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Івана Кнолл своїм спекотним контентом однозначно позбавляє своїх підписників сну і спокою. І якщо ви готові до цього, то гайда підписуватися на неї. Гарантуємо, далі на нас очікує ще чимало спокусливих фото та відео від запальної футбольної фанатки.