"Заздрю цій скелі": хорватська вболівальниця у крихітному бікіні розпалила мережу

Івана Кнолл продовжує розбурхувати користувачів мережі. Напередодні колишня володарка титулу "Міс Хорватія" виклала серію гарячих фото.

Допис з'явився в інстаграмі Івани Кнолл 19 липня. І за добу він зібрав понад 100 тисяч лайків. Воно й не дивно, адже образ хорватської вболівальниці надзвичайно спекотний.

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Івана Кнолл знялась у крихітному бікіні

Якщо вірити геомітці, то світлини дівчина зробила під час відпочинку на Ібіці. На кадрах Івана Кнолл позує у рожевому бікіні. Вона спирається на величезний камінь своїми пишними формами.

Івана Кнолл у бікіні розбурхала мережу / Фото з інстаграму Кнолл

Власне, гарячі вигини Івани Кнолл розбурхали її підписників. Вони буквально не стримувались, засипаючи її коментарями та компліментами. Традиційно залишаємо частину з них:

"Ммм, смачненько";

"Дуже сексуальна, приваблива і красива брюнетка... Я заздрю цій скелі";

"Люблю тебе, крихітко";

"Дивовижно";

"Ти надто приваблива";

"Чудова красуня";

"Чарівна як завжди".

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Івана Кнолл не залишає абсолютно нікого байдужим. Якщо і вам до душі припала гаряча хорватська вболівальниця, то пора нарешті на неї підписатися. Гарантуємо, попереду на нас очікує ще чимало цікавого від неї.