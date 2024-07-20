"Заздрю цій скелі": хорватська вболівальниця у крихітному бікіні розпалила мережу
Джерело:інстаграм Івани Кнолл
Івана Кнолл продовжує розбурхувати користувачів мережі. Напередодні колишня володарка титулу "Міс Хорватія" виклала серію гарячих фото.
Допис з'явився в інстаграмі Івани Кнолл 19 липня. І за добу він зібрав понад 100 тисяч лайків. Воно й не дивно, адже образ хорватської вболівальниці надзвичайно спекотний.
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Івана Кнолл знялась у крихітному бікіні
Якщо вірити геомітці, то світлини дівчина зробила під час відпочинку на Ібіці. На кадрах Івана Кнолл позує у рожевому бікіні. Вона спирається на величезний камінь своїми пишними формами.
Івана Кнолл у бікіні розбурхала мережу / Фото з інстаграму Кнолл
Власне, гарячі вигини Івани Кнолл розбурхали її підписників. Вони буквально не стримувались, засипаючи її коментарями та компліментами. Традиційно залишаємо частину з них:
- "Ммм, смачненько";
- "Дуже сексуальна, приваблива і красива брюнетка... Я заздрю цій скелі";
- "Люблю тебе, крихітко";
- "Дивовижно";
- "Ти надто приваблива";
- "Чудова красуня";
- "Чарівна як завжди".
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Івана Кнолл не залишає абсолютно нікого байдужим. Якщо і вам до душі припала гаряча хорватська вболівальниця, то пора нарешті на неї підписатися. Гарантуємо, попереду на нас очікує ще чимало цікавого від неї.