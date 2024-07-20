Сообщение появилось в инстаграме Иваны Кнолл 19 июля. И за сутки оно собрало более 100 тысяч лайков. Оно и не удивительно, ведь образ хорватской болельщицы чрезвычайно жаркий.

Стоит внимания Грейс Чарис играет в гольф в откровенном наряде: ее подписчики не скрывают восторга

Ивана Кнолл снялась в крошечном бикини

Если верить геометке, то фотографии девушка сделала во время отдыха на Ибице. На кадрах Ивана Кнолл позирует в розовом бикини. Она опирается на огромный камень своими пышными формами.

Ивана Кнолл в бикини взбудоражила сеть / Фото из инстаграма Кнолл

Собственно, горячие изгибы Иваны Кнолл взбудоражили ее подписчиков. Они буквально не сдерживались, засыпая ее комментариями и комплиментами. Традиционно оставляем часть из них:

"Ммм, вкусненько";

"Очень сексуальная, привлекательная и красивая брюнетка... Я завидую этой скале";

"Люблю тебя, крошка";

"Это потрясающе";

"Ты слишком привлекательна";

"Ты просто красавица";

"Очаровательная как всегда".

Смотрите также Одна хорошо, а две – еще лучше: горячие близняшки разорвали OnlyFans

Ивана Кнолл не оставляет абсолютно никого равнодушным. Если и вам по душе пришлась горячая хорватская болельщица, то пора наконец-то на нее подписаться. Гарантируем, Впереди нас ожидает еще немало интересного от нее.