Сообщение появилось в инстаграме Иваны Кнолл 19 июля. И за сутки оно собрало более 100 тысяч лайков. Оно и не удивительно, ведь образ хорватской болельщицы чрезвычайно жаркий.
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Ивана Кнолл снялась в крошечном бикини
Если верить геометке, то фотографии девушка сделала во время отдыха на Ибице. На кадрах Ивана Кнолл позирует в розовом бикини. Она опирается на огромный камень своими пышными формами.
Ивана Кнолл в бикини взбудоражила сеть / Фото из инстаграма Кнолл
Собственно, горячие изгибы Иваны Кнолл взбудоражили ее подписчиков. Они буквально не сдерживались, засыпая ее комментариями и комплиментами. Традиционно оставляем часть из них:
- "Ммм, вкусненько";
- "Очень сексуальная, привлекательная и красивая брюнетка... Я завидую этой скале";
- "Люблю тебя, крошка";
- "Это потрясающе";
- "Ты слишком привлекательна";
- "Ты просто красавица";
- "Очаровательная как всегда".
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Ивана Кнолл не оставляет абсолютно никого равнодушным. Если и вам по душе пришлась горячая хорватская болельщица, то пора наконец-то на нее подписаться. Гарантируем, Впереди нас ожидает еще немало интересного от нее.