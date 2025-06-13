Карлос Алькарас у фіналі Ролан Гаррос вразив грою, а ще – годинником, і це Rolex за 37000 євро
- Карлос Алькарас виграв фінал Ролан Гаррос 2025 року, вразивши не лише грою, а й годинником Rolex Daytona вартістю 37000 євро.
- Годинник Rolex Cosmograph Daytona, ref.126518LN, зроблений з жовтого золота, був представлений лише у квітні 2025 року.
- Яннік Сіннер, суперник Алькараса, також носив Daytona, тільки інший варіант – Everose.
У фіналі Ролан Гаррос 2025 року глядачів вразила не тільки гра переможця турніру Карлоса Алькараса. Люди запримітили й останній Rolex Daytona на зап'ясті зіркового тенісиста.
Алькарас і Яннік Сіннер змагалися 5 годин і 29 хвилин, тож у всіх було достатньо часу, щоб розгледіти й гру, і деталі стилю. 24 Канал із посиланням на GQ розповість про це докладніше.
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Що цікаво знати про новий Rolex Cosmograph Daytona Карлоса Алькараса
22-річний тенісист Карлос Алькарас – швидкий, агресивний і має чудовий удар правою рукою. Очевидно, це й принесло йому перемогу на Ролан Гаррос 2025 року. Так от, на руці він носив у тому фіналі Rolex Cosmograph Daytona, ref.126518LN.
Його зробили з жовтого золота, годинник має контрастний чорний керамічний безель на браслеті Oysterflex. Модель легко впізнати й завдяки бірюзовому циферблату.
- Ця модель є частиною нової серії годинників з коронкою, яку представили на виставці Watches and Wonders у квітні 2025 року. Вона досить помітна, рідкісна і коштує 37 400 євро.
- Rolex Daytona – ефектний хронограф, більше пов'язаний з автоперегонами, але асоціація з тенісними матчами на грунтовому корті також дуже вдала. Іспанець Алькарас є великим шанувальником Daytona та вже носив інший її варіант ref.116518LN під час перемоги на Вімблдоні.
- Загалом, Rolex Daytona – це щось особливо круте, сексуальне на вигляд, показує час, і його майже неможливо знайти в продажу. Саме тому його і купив Карлос Алькарас. Тобто зробив те, що зробив би будь-який хлопець у його віці, який заробив гарні гроші важкою працею і любить годинники.
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Цікаво, що Яннік Сіннер, суперник Алькараса, також має схильність до Daytona. Він носив варіант із золота Everose після своєї поразки у фіналі. Це більш стриманий варіант, який, утім, витримує спеку і має 72-годиний запасу ходу, а також красивий і функціональний.