Мы все знаем, как каждый надеется иметь пару на Рождество, но не все готовы к серьезным отношениям в праздничные дни. И чтобы не оставаться одинокими, некоторые люди участвуют в "катании на санках". Что это значит, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Star.

Смотрите также Правило 2-2-2 может стать ключом к поддержанию пламени в отношениях

Что такое "санки" в знакомствах и почему это красный флажок

Нет, это не о том, чтобы снова почувствовать себя ребенком. К зиме 2024 года "санки" приобрели новое значение – это когда люди намеренно "тянут кого-то за собой", оттягивая разрыв отношений или продолжая встречаться с кем-то, кто на самом деле им не интересен.

Исследование одного из приложений для знакомств показало, что более 15% одиноких молодых людей 18 – 25 лет продолжали встречаться с кем-то на Рождество, даже если этот человек им на самом деле не нравился , с намерением разорвать отношения после сезона праздников.

, с намерением разорвать отношения после сезона праздников. Но "санок" стоит остерегаться не только одиноким людям, которые ищут любовь, но и тем, кто в отношениях. Ведь еще 15% опрошенных сказали, что уже давно хотели расстаться со своими партнерами, но решили подождать до Рождества или Нового года.

Три четверти из них решили расстаться еще в ноябре, но не захотели оставаться в одиночестве на праздники. А еще 25% решили "катать" своего партнера аж от августа до Рождества.

Чтобы не оставаться одинокими, некоторые люди участвуют в "катании на санках" / Фото freepik

Эксперт по знакомствам Клэр Ренье рассказала, как не потерять голову в этой тревожной тенденции в знакомствах. И осознать этот красный флажок. Говоря о "санках", Клэр отмечает, что людям стоит сразу обращать внимание на признаки того, что их "запрягают" – чтобы избежать того, что партнер останется с ними только на зиму.

Это может быть токсичным и тревожным сигналом. Нельзя так обращаться с людьми, которые должны быть в любящих и доверительных отношениях. Это игра на эмоциях и способствует кратковременному удовлетворению,

– отметила эксперт.

Соответственно, люди должны находить более настоящие связи с другими. И партнеров, которые искренне заинтересованы в них, в поддержании отношений, которые будут длиться не только на праздники.

Вот главные мотивы тех, кто прибегает к "санкам", о которых следует знать и которые нужно распознавать: