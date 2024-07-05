Речь идет о металлизированном корсете-платье, который выигрышно сочетается с высоченными ботфортами. Вишенкой на торте, так сказать, стал чокер от Dolce & Gabbana. А весь образ Кэти Перри пришелся по душе не только фанатам, которые были на ее выступлении, но и подписчикам.
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Горячее фото из гаража взбудоражило сеть
Собственно, Кэти Перри выложила целую серию фотографий. На первой певица позирует в этом смелом образе на столе, позволяя поклонникам любоваться ее соблазнительными формами.
Кэти Перри снялась в горячем образе / Фото из инстаграма Перри
Остальные кадры демонстрируют как украшения от именитого дуэта дизайнеров, так и ее выступление. Можно увидеть, что певица выкладывается на все 100 процентов, чтобы все присутствующие могли наслаждаться как ее пением, так и энергетикой.
Пользователи сети в восторге от фотографий, которыми поделилась Кэти Перри. Они буквально засыпали ее лайками и комментариями. Мы оставили часть из них для вас:
- "Мамочка родная, я влюблен";
- "Мексика любит тебя, мама";
- "Привет, красавица";
- "Моя поп-звезда вернулась";
- "Ты рано встала на работу, не так ли, дорогая?";
- "Моя королева вернулась".
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На самом деле мы тоже очень рады, что Кэти Перри вернулась на большую сцену. Ее талант и несравненная красота притягивают, как магнит. И если вы до сих пор не подписались на звезду, то пора сделать это немедленно!