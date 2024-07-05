Кеті Перрі у спокусливому образі розляглась на столі в гаражі: фанати верещать від захвату
Джерело:інстаграм Кеті Перрі
Співачка Кеті Перрі продовжує тішити своїх прихильників. Цього разу вона виклала публікацію, на якій можна побачити її у відвертому сценічному образі.
Мовиться про металізований корсет-сукню, який виграшно поєднується з височенними ботфортами. Вишенькою на торті, так би мовити, став чокер від Dolce & Gabbana. А весь образ Кеті Перрі припав до душі не лише фанатам, які були на її виступі, а й підписникам.
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Гаряче фото з гаража розбурхало мережу
Власне, Кеті Перрі виклала цілу серію фотографій. На першій співачка позує у цьому сміливому образі на столі, дозволяючи прихильникам милуватися її спокусливими формами.
Кеті Перрі знялась у гарячому образі / Фото з інстаграму Перрі
Решта кадрів демонструє як прикраси від іменитого дуету дизайнерів, так і її виступ. Можна побачити, що співачка викладається на всі 100 відсотків, щоб усі присутні могли насолоджуватись як її співом, так і енергетикою.
Користувачі мережі у захваті від світлин, якими поділилась Кеті Перрі. Вони буквально засипали її лайками та коментарями. Ми залишили частину з них для вас:
- "Матуся рідна, я закоханий";
- "Мексика любить тебе, мамо";
- "Привіт, красуне";
- "Моя попзірка повернулась";
- "Ти рано встала на роботу, чи не так, люба?";
- "Моя королева повернулась".
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Насправді ми теж дуже тішимось, що Кеті Перрі повернулась на велику сцену. Її талант і незрівнянна врода притягують, наче магніт. І якщо ви досі не підписались на зірку, то пора зробити це негайно!