Причиною такої обурливої поведінки стало те, що чоловікові не вдалось знайти собі дружину. Детальніше про інцидент розповіли у Київській міській прокуратурі.

Варте уваги Чому ніяк не вдається знайти свою другу половинку: причина простіша, ніж ви думаєте

Чоловіка судитимуть через погром

Відомо, що інцидент стався наприкінці вересня. Тоді 32-річний чоловік завітав до приймальні громадян Мінсоцполітики. В якийсь момент він узяв стілець та почав бити ним по вікнах. Також він активно лаявся, перекидав меблі та техніку. Співробітники приймальні, а також відвідувачі були налякані поведінкою чоловіка. Вони вибігли на вулицю, щоб зателефонувати у поліцію.

Як з'ясувалось пізніше, 32-річний волинянин проїздом у Києві. Він не перебуває на обліку ані у психіатра, ані у нарколога. А причиною його поведінки сталося те, що впродовж тривалого часу йому не вдається познайомитись із "порядною жінкою" задля створення сім'ї.

Чоловік вважає, що державні установи не виявили бажання посприяти у розв'язанні його інтимного питання.

Чоловік розтрощив техніку у приймальні: дивіться відео

Ймовірно, 32-річному чоловікові найближчим часом не доведеться думати про побудову сім'ї. Його судитимуть за хуліганство. Якщо його провину доведуть, то йому може загрожувати штраф до 34 тисяч гривень, пробаційний нагляд до 3 років або навіть обмеження волі на ті ж 36 місяців.

Дивіться також У цього чоловіка знаменитий двійник: усі хочуть з ним зробити фото

Ми ж нагадаємо, що з 9 вересня українці мають можливість укладати шлюб за допомогою відеозв'язку через Дію. Станом на 13 вересня, наші земляки встигли подати понад 416 тисяч заяв на шлюб. Водночас варто розуміти, що заява на шлюб не тотожна одруженню, адже не всі пари проходять процедуру від початку і до кінця.