Чоловік каже, що його приймають за актора "майже щодня", пише Daily Star. І він справді має дуже схожий вигляд на Г'ю Гранта.

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Він – копія знаменитості, але каже, що річ не тільки у зовнішності

До цього чоловіка постійно підходять незнайомці на вулиці, в магазинах і ресторанах, щоб зробити спільне фото. А все тому, що Найджел Ламберт – точна копія знаменитого актора Г'ю Гранта.

50-річний чоловік працює будівельником, і така вулична популярність його трохи турбує. Каже, що його обличчя зазвичай червоніє, і він швидко зізнається, що лише двійник.

Схожість з Грантом батько 4 дітей помітив лише тоді, коли йому перевалило за 40. Бо відтоді просто понеслося.

Мене справді приймають за нього. Це постійно. Куди б я не пішов. Майже щодня. Коли я працюю, клієнти звертають на це увагу. Якщо я веду дружину в ресторан, люди підходять і кажуть: "Ви як Г'ю Грант",

– каже Найджел із Вельсу.

Один хлопець у ресторані попросив у чоловіка фото, щоб надіслати своїй дружині. А проте Найджел каже, що не лише зовнішність робить його схожим на актора.

Виявляється, у популярного актора є популярний двійник / Колаж 24 Каналу фото Jam Press і АР

Я джентльмен. Я тримаю двері відкритими для людей, жінок і чоловіків. Я добрий до всіх,

– наголошує він.

Якось він виходив із магазину і допоміг жінці, яка не могла впоратися з візком. Найджел витягнув візок для неї та поклав її сумки в машину, а вона сказала: "Ви дійсно схожі на нього". "Я просто погодився з цим", – каже валлієць.

Дружина Найджела, 47-річна Лія, є прихильницею зірки, і Найджел каже, що вона не має "жодних претензій" до того, що її чоловік є двійником 64-річного актора.

Мені це лестить. Нам подобається Г'ю Грант і нам подобаються його фільми,

– підсумував Ламберт.

Цікаво, що Найджел так і не зрозумів, які саме в ньому відбулися зміни після 40, чому він став схожим на Гранта. Бо ж хіба що волосся стало довшим.