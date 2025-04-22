Система "стоп-старт": експерти пояснили, чи варто її вимикати для економії палива

Автомобілістів попереджають про зловживання технологією "стоп-старт". За словами експертів, вона може призвести до підвищеного споживання пального, якщо вашому транспортному засобу багато років.

Рекомендується змінити звички водіння, щоб запобігти зайвим витратам палива. Генеральний директор LeaseLoco.com Джон Вілмот звернув увагу на деякі звички, що призводять до надмірних витрат пального, про які водії можуть навіть не здогадуватися, пише 24 Канал з посиланням на The Mirror.

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Не вимикайте систему "стоп-старт"

Деякі поширені шкідливі звички, які змушують водіїв витрачати більше пального, ніж вони думають, включають непотрібні оберти двигуна, різке прискорення і холостий хід в пробках з працюючим двигуном. Якщо у вас старе авто, вам краще уникати частого перезапуску двигуна під час коротких зупинок,

– наголосив він.

Натомість тим, у кого нові моделі, неодмінно слід замислитись над тим, щоб максимально ефективно використовувати систему "стоп-старт" задля зменшення споживання пального.

Тим часом, RAC запропонував рекомендації щодо роботи двигуна на холостому ходу. Для початку спробуйте врахувати, як довго ви збираєтеся стояти в пробці. RAC рекомендує автомобілістам вимикати двигун, якщо вони не планують рухатися протягом двох хвилин.

"Більшість сучасних автомобілів оснащені системами "стоп-старт", які автоматично вимикають двигун, коли автомобіль стоїть на місці, і знову запускають його, щойно ви натискаєте на педаль газу", – зазначають у RAC.

Організація підкреслює, що хоча виробники дозволяють деактивувати цю систему вручну, водії не повинні піддаватися цьому бажанню, повідомляє Бірмінгем Лайв.

Виробники дозволяють вимикати цю функцію вручну, але ми закликаємо водіїв не робити цього. Якщо залишити цю функцію увімкненою, це не становить жодного ризику для вашого автомобіля,

– наголошує він.



Система "стоп-старт" не впливає на споживання палива / Фото freepik

Зверніть увагу! Раніше ми розповідали про поширені помилки під час прогрівання двигуна автомобіля. Зауважимо, що їх припускають більшість водіїв. Не робіть так.

Для тих, хто не може дозволити собі розкіш мати систему "стоп-старт", RAC радить вимикати двигун, але слід уникати повторних зупинок і запусків у швидкій послідовності.

Крім того, старі автомобілі (близько восьми років – 24 Канал) та автомобілі зі старими акумуляторами (близько п'яти років – 24 Канал) можуть мати проблеми, якщо їх запускати занадто часто за короткий проміжок часу,

– додають експерти.

Вони зазначають, що з системами "стоп-старт" не варто турбуватися про те, що батарея не зарядиться, поки двигун вимкнений. Система "стоп-старт" автоматично перезапустить двигун, щоб батарея залишалася повністю зарядженою, навіть у нерухомому стані.

"Вимкнення двигуна в пробці не повинно негативно вплинути на економію пального. Однак, витрата пального з моменту запуску залежить від моделі автомобіля", – зазначають фахівці.

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Як правило, старіші автомобілі – 10 років і старші – споживають більше пального при старті і можуть потребувати використання акселератора, що неминуче призведе до додаткових витрат пального. І якщо автомобіль може завестися без використання акселератора, намагайтеся не використовувати його.