Система "стоп-старт": эксперты объяснили, стоит ли ее выключать для экономии топлива

Автомобилистов предупреждают о злоупотреблении технологией "стоп-старт". По словам экспертов, она может привести к повышенному потреблению топлива, если вашему транспортному средству много лет.

Рекомендуется изменить привычки вождения, чтобы предотвратить лишние расходы топлива. Генеральный директор LeaseLoco.com Джон Уилмот обратил внимание на некоторые привычки, приводящие к чрезмерному расходу топлива, о которых водители могут даже не догадываться, пишет 24 Канал со ссылкой на The Mirror.

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Не выключайте систему "стоп-старт"

Некоторые распространенные вредные привычки, которые заставляют водителей тратить больше горючего, чем они думают, включают ненужные обороты двигателя, резкое ускорение и холостой ход в пробках с работающим двигателем. Если у вас старое авто, вам лучше избегать частого перезапуска двигателя во время коротких остановок,

– подчеркнул он.

Зато тем, у кого новые модели, непременно следует задуматься над тем, чтобы максимально эффективно использовать систему "стоп-старт" для уменьшения потребления топлива.

Между тем, RAC предложил рекомендации по работе двигателя на холостом ходу. Для начала попробуйте учесть, как долго вы собираетесь стоять в пробке. RAC рекомендует автомобилистам выключать двигатель, если они не планируют двигаться в течение двух минут.

"Большинство современных автомобилей оснащены системами "стоп-старт", которые автоматически выключают двигатель, когда автомобиль стоит на месте, и снова запускают его, как только вы нажимаете на педаль газа", – отмечают в RAC.

Организация подчеркивает, что хотя производители позволяют деактивировать эту систему вручную, водители не должны поддаваться этому желанию, сообщает Бирмингем Лайв.

Производители позволяют выключать эту функцию вручную, но мы призываем водителей не делать этого. Если оставить эту функцию включенной, это не представляет никакого риска для вашего автомобиля,

– подчеркивает он.



Система "стоп-старт" не влияет на потребление топлива / Фото freepik

Обратите внимание! Ранее мы рассказывали о распространенных ошибках во время прогревания двигателя автомобиля. Заметим, что их допускают большинство водителей. Не делайте так.

Для тех, кто не может позволить себе роскошь иметь систему "стоп-старт", RAC советует выключать двигатель, но следует избегать повторных остановок и запусков в быстрой последовательности.

Кроме того, старые автомобили (около восьми лет – 24 Канал) и автомобили со старыми аккумуляторами (около пяти лет – 24 Канал) могут иметь проблемы, если их запускать слишком часто за короткий промежуток времени,

– добавляют эксперты.

Они отмечают, что с системами "стоп-старт" не стоит беспокоиться о том, что батарея не зарядится, пока двигатель выключен. Система "стоп-старт" автоматически перезапустит двигатель, чтобы батарея оставалась полностью заряженной, даже в неподвижном состоянии.

"Выключение двигателя в пробке не должно негативно повлиять на экономию топлива. Однако, расход топлива с момента запуска зависит от модели автомобиля", – отмечают специалисты.

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Как правило, более старые автомобили – 10 лет и старше – потребляют больше топлива при старте и могут потребовать использования акселератора, что неизбежно приведет к дополнительному расходу топлива. И если автомобиль может завестись без использования акселератора, старайтесь не использовать его.