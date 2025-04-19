Автомобільні експерти Auto Express взялися за місію знайти найкращий автомобіль для власників собак. Переглянувши найкращі автомобілі, доступні у Великій Британії, вони нарешті зупинилися на моделі Skoda, чеської компанії, що належить VW, та її Octavia Estate, пише 24 Канал.

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Три найкращі авто для власників собак

Skoda Octavia Estate виграшно виділяється завдяки мінімальному вирізу на задньому сидінні, що дозволяє собакам легко застрибувати і вистрибувати з нього. Але це ще не все: автомобіль також може похвалитися спеціальною функцією, яка убезпечить вашого собаку та подарує вам спокій.

Хоча якість салону досить хороша для людей... він також відчувається досить міцним і надійним, щоб впоратися з усім, що може кинути в нього ваш собака,

– зазначили експерти.

"Ремінь безпеки для собак" Skoda буде привабливою додатковою опцією для багатьох, але він може бути використаний тільки на задньому сидінні, тому було б розумною ідеєю поєднати його з опціональним захисним чохлом для заднього сидіння.

Звернімо увагу! Багажник об'ємом 640 літрів Octavia Estate легко вмістить пару собак та їхні аксесуари.

Skoda, можливо, і захопила лідерство, але не беззаперечно, адже на п'яти їй наступав суперник – Dacia Duster.

Хоча низька ціна досягається завдяки розкоші, це може бути перевагою для власників собак – ви не будете витрачати весь свій час на переживання про те, що салон буде зіпсований собачими кігтями і брудом, тому що матеріали, з яких виготовлений Duster, повинні бути зносостійкими,

– додали фахівці.

На третьому місці опинилася електрична Skoda Elroq, яка розвіяла всі сумніви щодо привабливості електромобілів для власників собак, зокрема, щодо обмежень у запасі ходу.

Експерти були впевнені, кажучи: "Він трохи менший за свого старшого брата, але Elroq все одно забезпечує достатньо місця для людей і собак".

Ви також зможете наважитися на справді мальовничі прогулянки з собакою, адже навіть найменша... батарея забезпечує до 373 кілометри пробігу на одному заряді,

– додали вони.

Місткість багажника має значення / Фото freepik

Поїздки мають бути комфортними не лише для людей

Автомобільний журналіст Шейн Вілкінсон детально зупинився на критеріях відбору, заявивши: "Так само, як і ваші пасажири-люди, ваш чотирилапий друг також заслуговує на комфортну подорож".

Ми обрали автомобілі з великими, легкодоступними багажниками, а також надали перевагу тим, які легко миються та мають корисні аксесуари,

– зазначив він.

У світі подорожей з домашніми улюбленцями експерти дають поради, як заспокоїти вашого чотирилапого друга під час поїздок на автомобілі, а також пояснюють, чому електромобілі можуть стати квитком до більш спокійної подорожі для вашого песика.

Розповідаючи про переваги переходу на електромобілі, наприклад, про вибір Elroq замість бензинового аналога, доктор Скотт Міллер поділився своїми міркуваннями з Express: "Електромобілі на акумуляторах забезпечують більш плавний і спокійний рух".

"Відсутність механічних рухомих частин, знижений рівень вібрації та шуму, а також просторий салон електромобіля створюють заспокійливе середовище для собак", – додав він.

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Погода прекрасна, тож беріть своїх рідних і пухнастих улюбленців, щоб відпочити десь за містом. Проведіть весело час та зарядіться енергією для нових звершень.