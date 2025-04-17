Прикрість у тому, що неправильні дії можуть призвести до зносу двигуна та дорогого ремонту. 24 Канал із посиланням на "Автопілот" розповість про 3 найпоширеніші помилки та дасть практичні поради, як їх уникнути.

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Механік вказав на 3 критичні помилки прогріву двигуна, які роблять майже всі водії

Помилка перша – тривалий прогрів на холостих обертах. Багато водіїв вважають, що двигун потрібно прогрівати від 5 до 10 хвилин перед рухом. Але це шкодить сучасним моторам. Холодна олива залишається густою, погано змащує деталі, плюс тривала робота на холостих обертах призводить до неповного згоряння палива. А так формується нагар на клапанах і стінках циліндрів, що зменшує ресурс двигуна.

Багато водіїв вважають, що двигун потрібно прогрівати від 5 до 10 хвилин перед рухом. Але це шкодить сучасним моторам. Холодна олива залишається густою, погано змащує деталі, плюс тривала робота на холостих обертах призводить до неповного згоряння палива. А так формується нагар на клапанах і стінках циліндрів, що зменшує ресурс двигуна. Помилка друга – різкий старт після мінімального прогріву. Деякі водії знають, що довгий прогрів не потрібен, і роблять помилку, одразу тиснучи на газ після 20 – 30 секунд роботи двигуна. І що відбувається? Оливна помпа ще не розподілила мастило по всіх вузлах, тому виникає підвищене тертя в поршневій групі та підшипниках. Усе це прискорює знос ключових компонентів.

Деякі водії знають, що довгий прогрів не потрібен, і роблять помилку, одразу тиснучи на газ після 20 – 30 секунд роботи двигуна. І що відбувається? Оливна помпа ще не розподілила мастило по всіх вузлах, тому виникає підвищене тертя в поршневій групі та підшипниках. Усе це прискорює знос ключових компонентів. Помилка третя – нехтування сезонними особливостями. Багато водіїв прогрівають двигун однаково незалежно від погоди. Але ж, дивіться, улітку олива швидше досягає робочої консистенції, і різке навантаження може викликати локальний перегрів. А взимку занадто короткий прогрів не дозволить розігріти вихлопну систему, від чого буде накопичуватися конденсат та виникатиме корозія.

Неправильний прогрів може призвести до зносу двигуна та дорогого ремонту / Фото aleksandarlittlewolf@freepik

Що з цим всім робити? Дуже просто: