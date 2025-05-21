Коли саме краще не вмикати кондиціонер, щоб уникнути зайвих ремонтів, і чому це важливо? Ключові поради з цього приводу наведе 24 Канал за матеріалами Eastern Shore Toyota та German Formula.

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6 ситуацій, коли ввімкнення кондиціонера може нашкодити вашому автомобілю

Кондиціонер в автомобілі не варто вмикати в певних ситуаціях, щоб уникнути поломок, дискомфорту чи небезпеки. Ось основні випадки:

Низька температура, нижче нуля. Система кондиціонування може замерзнути, бо компресор не призначений для роботи в мороз. А якщо в системі є волога, це може призвести до пошкоджень. Звісно, деякі сучасні авто дозволяють вмикати кондиціонер з обігрівом, але тут вже дивіться, чи ваша модель серед них.

Система кондиціонування може замерзнути, бо компресор не призначений для роботи в мороз. А якщо в системі є волога, це може призвести до пошкоджень. Звісно, деякі сучасні авто дозволяють вмикати кондиціонер з обігрівом, але тут вже дивіться, чи ваша модель серед них. Одразу після запуску двигуна, зокрема у спеку. Інакше ви створите додаткове навантаження на двигун, що особливо небезпечно для старих автомобілів. Зачекайте хоч хвилинку, а за той час провітріть машину.

зокрема у спеку. Інакше ви створите додаткове навантаження на двигун, що особливо небезпечно для старих автомобілів. Зачекайте хоч хвилинку, а за той час провітріть машину. Коли двигун перегрітий. Якщо температура двигуна занадто висока (ви мали б побачити на панелі приладів індикатор перегріву), а ви через кондиціонер додасте ще навантаження на систему охолодження, то можете спричинити серйозні поломки.

Є обставини, коли не варто вмикати кондиціонер в авто / Фото freepik

Коли забруднена система кондиціонування. Тобто якщо фільтри або випарник забруднені, у кращому випадку з ввімкненням кондиціонера ви отримаєте неприємний запах, у гіршому – бактерії та плісняву в салоні. Тому треба чистити систему регулярно.

Тобто якщо фільтри або випарник забруднені, у кращому випадку з ввімкненням кондиціонера ви отримаєте неприємний запах, у гіршому – бактерії та плісняву в салоні. Тому треба чистити систему регулярно. Під час їзди на високих обертах. Наприклад, під час обгону чи руху вгору на крутому підйомі. У таких ситуаціях кондиціонер може знижувати потужність двигуна, що ускладнює маневри.

Наприклад, під час обгону чи руху вгору на крутому підйомі. У таких ситуаціях кондиціонер може знижувати потужність двигуна, що ускладнює маневри. Якщо є витік фреону або поломка системи. Якщо ви чуєте дивні звуки, як-от клацання чи гудіння, або бачите, що кондиціонер не охолоджує – потрібна діагностика в сервісі.

Отже, не вмикайте кондиціонер в авто за низьких температур, перегріву двигуна, забрудненої системи, одразу після запуску, під час інтенсивної їзди або якщо є ознаки несправностей. Це збереже вашу машину та забезпечить комфорт.