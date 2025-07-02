Червоні, жовті, зелені: що означають кольори індикаторів в авто

Сучасні автомобілі обладнані десятками різної форми індикаторів на приладовій панелі. І всі вони там не просто так, а щоб сигналізувати про стан систем.

Кольори цих ламп зазвичай стандартні – червоний, жовтий, зелений, іноді синій. Що вони означають, розповість 24 Канал із посиланням на KBB.

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Про що вам сигналізують кольори індикаторів на панелі приладів

Індикатори на приладовій панелі допомагають водіям швидко оцінити ситуацію. При цьому значення мають не тільки самі позначки, а і їхні кольори. Розуміти їх – правильний крок до запобігання поломкам чи аваріям.

Червоні індикатори – термінова дія. Червоні лампи вказують на серйозні проблеми, що вимагають негайної реакції.

Скажімо, є індикатор низького тиску оливи – це маслянка з краплею. Якщо він горить, це сигнал про брак мастила, який може призвести до заклинювання двигуна.

– це маслянка з краплею. Якщо він горить, це сигнал про брак мастила, який може призвести до заклинювання двигуна. Якщо загорівся червоний символ гальмівної системи , а це коло зі знаком оклику, – слід перевірити ручне гальмо або рівень гальмівної рідини. Інакше гальма просто можуть відмовити.

, а це коло зі знаком оклику, – слід перевірити ручне гальмо або рівень гальмівної рідини. Інакше гальма просто можуть відмовити. Також важливий індикатор перегріву двигуна – це термометр у воді. Тут треба негайно зупинити авто, щоб уникнути його пошкодження. Ймовірно, знадобиться навіть механік чи евакуатор.

Вага машина спілкується з вами кольоровими сигналами – важливо знати, що вони означають / Колаж 24 Каналу фото freepik

Жовті та помаранчеві індикатори – потрібна увага. Жовті лампи попереджають про проблеми, які не є критичними, але потребують уваги.

Наприклад, індикатор Check Engine – це силует двигуна. Він може вказувати на дрібні несправності, як-от незакрита кришка паливного бака. Але може свідчити й про серйозніші, як проблеми з вихлопною системою.

– це силует двигуна. Він може вказувати на дрібні несправності, як-от незакрита кришка паливного бака. Але може свідчити й про серйозніші, як проблеми з вихлопною системою. Звертайте увагу й на жовтий символ низького тиску шин – це підкова і знаком оклику. Він сигналізує про потребу перевірити та підкачати шини.

– це підкова і знаком оклику. Він сигналізує про потребу перевірити та підкачати шини. А от індикатор ABS, коло з таким написом, вказує на проблему з антиблокувальною системою. Тобто гальма ще працюють, але треба їхати обережно та звернутися до сервісу якомога швидше.

Зелені та сині індикатори – усе гаразд. Іншими словами, такі лампи інформують, що система активна.