Кожен символ має конкретне значення, і це не тільки про ваш комфорт, а й про уникнення штрафів та аварій. Як розуміти ці позначення, розповість докладно 24 Канал завдяки Car and Driver.

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Про фари й поворотники: найважливіші значки й символи систем освітлення вашого авто

Водій має чітко розуміти всі знаки на панелі приладів. Це дозволить впевнено почуватися за кермом за будь-яких умов. Зараз поговоримо про основні значки, пов'язані з фарами та поворотниками.

У сучасні автомобілі монтують різноманітні світлові системи, але принцип у них усіх універсальний – є ближнє світло, дальнє, поворотники та протитуманні фари. І кожен тип освітлення має свій індикатор на панелі приладів.

Ближнє світло. Зазвичай це зелений символ зі значком фари, де світло спрямоване вниз. Якщо він світиться, значить ближнє світло ввімкнене. Його використовують у темну пору або за умов поганої видимості.

Зазвичай це зелений символ зі значком фари, де світло спрямоване вниз. Якщо він світиться, значить ближнє світло ввімкнене. Його використовують у темну пору або за умов поганої видимості. Дальнє світло. Його позначають синім значком фари з горизонтальними лініями. Активують це світло для кращої видимості на неосвітлених дорогах. Але, що важливо, його слід вимикати за наближення інших авто, щоб не засліпити водіїв.

Ближнє світло – дальнє світло – поворотники – габаритні вогні – протитуманні фари передні та задні / Колаж 24 Каналу

Поворотники. Їх на панелі приладів показують зеленими стрілками, що блимають – відповідно, ліворуч або праворуч, вказуючи напрям повороту. Якщо ж стрілки раптом блимають одночасно, це може бути сигналом аварійної ситуації.

Їх на панелі приладів показують зеленими стрілками, що блимають – відповідно, ліворуч або праворуч, вказуючи напрям повороту. Якщо ж стрілки раптом блимають одночасно, це може бути сигналом аварійної ситуації. Протитуманні фари. Це значок фари з прямими лініями навхрест із хвилястою. Є два символи, один для передніх – спрямований ліворуч і зазвичай зелений, і для задніх – схожий, але спрямований назад і часто жовтий. Ці фари допомагають у тумані, за дощу чи снігу, але їх не варто використовувати без потреби – вони можуть заважати іншим водіям.

Це значок фари з прямими лініями навхрест із хвилястою. Є два символи, один для передніх – спрямований ліворуч і зазвичай зелений, і для задніх – схожий, але спрямований назад і часто жовтий. Ці фари допомагають у тумані, за дощу чи снігу, але їх не варто використовувати без потреби – вони можуть заважати іншим водіям. Габаритні вогні. Також їх називають паркувальними вогнями. Це зелений значок маленьких лампочок, він сигналізує про увімкнення слабкого світла для видимості авто в темряві чи під час паркування.

Також їх називають паркувальними вогнями. Це зелений значок маленьких лампочок, він сигналізує про увімкнення слабкого світла для видимості авто в темряві чи під час паркування. Автоматика. Деякі сучасні авто мають адаптивні системи освітлення, позначені значком фари з літерою "A" (Automatic). Вони автоматично регулюють світло, реагуючи на умови зовні.

Зверніть увагу, якщо будь-який із цих індикаторів не вмикається, це може вказувати на несправність. У кращому випадку – на перегорілу лампу, у гіршому – на поломку відповідної системи.