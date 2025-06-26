Але чи законно їх використовувати в Україні у 2025 році? Відповідь має 24 Канал.
Дивіться також Скільки коштує техпаспорт на авто: державні тарифи 2025 року
Чи законно в Україні мати відеореєстратор
Правила дорожнього руху та законодавство України, зокрема Кодекс України про адміністративні правопорушення, згадують про відеореєстратори. Ці пристрої описані як технічні засоби для фіксації ситуації на дорозі.
- І якщо вони не створюють перешкод для водія – то й нема із ними проблем. Інша справа, якщо реєстратор встановили так, що він закриває огляд через лобове скло чи відвертає увагу.
- Тобто відеореєстратор потрібно встановлювати так, щоб він не порушував вимоги безпеки. А неправильне розміщення може дійсно призвести до штрафу – за порушення правил експлуатації авто.
- Крім того, використання приладів із функцією запису звуку в кабіні може викликати питання, якщо розмови стосуються особистих даних інших людей.
Отже, простіше кажучи, закон відеореєстратори у транспортних засобах використовувати не забороняє. Однак є важливі нюанси.
Відеореєстратори стали звичною частиною життя водіїв, але чи законні вони / Фото freepik
Варто знати Прибираємо тонування з авто без слідів: 5 кроків до ідеального результату
Також звернімо увагу, що записи з відеореєстратора можуть бути доказами в суді чи під час спілкування з поліцією, але можуть і не бути. Чи їх примуть, залежить від обставин.
- Відео має бути чітким, із зазначенням дати та часу, а пристрій – сертифікованим для використання в Україні.
- Права інших осіб порушувати не можна. Тобто зйомка не має зачіпати приватне життя пішоходів чи інших водіїв без їхньої згоди.
Зверніть увагу: у 2025 році в Україні не повідомляли про масові заборони чи штрафи через відеореєстратори. Проте водіям радять уникати публікації записів у соцмережах – раптом туди випадково потрапило щось, що слугуватиме на руку ворогу.
Загалом, відеореєстратор – це корисний інструмент, якщо використовувати його правильно. І цілком законний, якщо не порушувати кілька згаданих вище вимог.