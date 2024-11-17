Але це може бути момент, коли ви починаєте ставити багато чого під сумнів, і це може приголомшити. Тому це може бути час, коли щастя, благополуччя і задоволеність життям можуть піти на спад. Як цього уникнути, розповідає 24 Канал із посиланням на GQ.
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Криза середнього віку та як їй запобігти
Криза середнього віку також пов'язана з тим, що людина більше не сприймає себе молодою та думає, що це закриває багато дверей і можливостей. Або відчуває занепокоєння, бо вона не досягла того, що, на її думку, мала б досягти до цього моменту. Щоб прибрати цей негатив зі свого життя, на щастя, ми можемо дещо зробити. Зокрема:
- Фізичні вправи та активність. Це корисно для тіла, запобігає втраті м'язів, дозволяє контролювати вагу і підтримувати здоров'я, як фізичне, так і психічне, адже зменшує стрес і підвищує самооцінку. Залишаючись фізично активними протягом дня, ви добре почуваєтеся. А якщо цього недостатньо, є ще силові тренування.
- Практики вдячності та вивчення нового. Це про ведення щоденника або складання списків того, за що ми вдячні, і це також дозволяє нам більше насолоджуватися життям, зберігати позитивний настрій і відчувати себе більш вмотивованим та щасливим. Бо так ми перестаємо зосереджуватися на поганому. Знайти щось нове для вивчення – теж гарна ідея, бо це активізує наш розум, ми відчуваємо себе захопленим, здобуваємо відчуття досягнення і гордості.
Щоб прибрати кризу середнього віку зі свого життя, на щастя, ми можемо дещо зробити / Фото freepik
- Керування стресом. Кожна людина, незалежно від віку, повинна виділяти час, щоб дбати про своє психічне здоров'я та керувати стресом. Стрес не лише впливає на нас емоційно, а й прискорює старіння. Тому зверніться до медитації, хобі, дихальних вправ чи будь-чого іншого, що допомагає впоратися зі стресом. А з віком стає все більш важливо знайти групу підтримки або хорошого фахівця.
- Ставити нові цілі. Це один з факторів, які роблять нас найщасливішими. Досягати їх – це добре, але набагато важливіше просто завжди мати мету і те, над чим ми працюємо і до чого прагнемо. Важливо, щоб кожного разу, коли ви досягаєте мети, ви знаходили час, щоб відсвяткувати це досягнення.
- Активне соціальне життя. Як показало одне з найважливіших досліджень Гарвардського університету, хороші друзі – це те, що дійсно робить нас щасливими, а стосунки корисні для психічного здоров'я та довголіття. Тож використовуйте кожну мить, щоб розвивати ваші стосунки та проводити час з людьми, які вам подобаються.