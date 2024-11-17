Але це може бути момент, коли ви починаєте ставити багато чого під сумнів, і це може приголомшити. Тому це може бути час, коли щастя, благополуччя і задоволеність життям можуть піти на спад. Як цього уникнути, розповідає 24 Канал із посиланням на GQ.

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Криза середнього віку та як їй запобігти

Криза середнього віку також пов'язана з тим, що людина більше не сприймає себе молодою та думає, що це закриває багато дверей і можливостей. Або відчуває занепокоєння, бо вона не досягла того, що, на її думку, мала б досягти до цього моменту. Щоб прибрати цей негатив зі свого життя, на щастя, ми можемо дещо зробити. Зокрема:

Фізичні вправи та активність. Це корисно для тіла, запобігає втраті м'язів, дозволяє контролювати вагу і підтримувати здоров'я, як фізичне, так і психічне, адже зменшує стрес і підвищує самооцінку. Залишаючись фізично активними протягом дня, ви добре почуваєтеся. А якщо цього недостатньо, є ще силові тренування.

Це корисно для тіла, запобігає втраті м'язів, дозволяє контролювати вагу і підтримувати здоров'я, як фізичне, так і психічне, адже зменшує стрес і підвищує самооцінку. Залишаючись фізично активними протягом дня, ви добре почуваєтеся. А якщо цього недостатньо, є ще силові тренування. Практики вдячності та вивчення нового. Це про ведення щоденника або складання списків того, за що ми вдячні, і це також дозволяє нам більше насолоджуватися життям, зберігати позитивний настрій і відчувати себе більш вмотивованим та щасливим. Бо так ми перестаємо зосереджуватися на поганому. Знайти щось нове для вивчення – теж гарна ідея, бо це активізує наш розум, ми відчуваємо себе захопленим, здобуваємо відчуття досягнення і гордості.

Щоб прибрати кризу середнього віку зі свого життя, на щастя, ми можемо дещо зробити / Фото freepik

Керування стресом. Кожна людина, незалежно від віку, повинна виділяти час, щоб дбати про своє психічне здоров'я та керувати стресом. Стрес не лише впливає на нас емоційно, а й прискорює старіння. Тому зверніться до медитації, хобі, дихальних вправ чи будь-чого іншого, що допомагає впоратися зі стресом. А з віком стає все більш важливо знайти групу підтримки або хорошого фахівця.

Кожна людина, незалежно від віку, повинна виділяти час, щоб дбати про своє психічне здоров'я та керувати стресом. Стрес не лише впливає на нас емоційно, а й прискорює старіння. Тому зверніться до медитації, хобі, дихальних вправ чи будь-чого іншого, що допомагає впоратися зі стресом. А з віком стає все більш важливо знайти групу підтримки або хорошого фахівця. Ставити нові цілі. Це один з факторів, які роблять нас найщасливішими. Досягати їх – це добре, але набагато важливіше просто завжди мати мету і те, над чим ми працюємо і до чого прагнемо. Важливо, щоб кожного разу, коли ви досягаєте мети, ви знаходили час, щоб відсвяткувати це досягнення.

Це один з факторів, які роблять нас найщасливішими. Досягати їх – це добре, але набагато важливіше просто завжди мати мету і те, над чим ми працюємо і до чого прагнемо. Важливо, щоб кожного разу, коли ви досягаєте мети, ви знаходили час, щоб відсвяткувати це досягнення. Активне соціальне життя. Як показало одне з найважливіших досліджень Гарвардського університету, хороші друзі – це те, що дійсно робить нас щасливими, а стосунки корисні для психічного здоров'я та довголіття. Тож використовуйте кожну мить, щоб розвивати ваші стосунки та проводити час з людьми, які вам подобаються.

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