Дехто забуває, хтось не відчуває спраги, інші просто не люблять воду або люблять газовані напої чи пиво. Але це не правильні шляхи, пише 24 Канал із посиланням на GQ.

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Спека насувається: як правильно підтримувати водний баланс улітку

Багато експертів радять у середньому випивати 2 літри води на день влітку. Або й більше, коли пекельна температура змушує нас надмірно пітніти та втрачати більше води, ніж зазвичай.

Дієтолог Жауме Гіменес каже, що здоровий дорослий має споживати від 1,5 до 2,5 літра рідини на день, але ті, хто займається спортом або працюють за умов високих температур, мають пити більше, щоб покрити додаткові потреби. Звичайно, якщо в людини є свої медичні показання та рекомендації лікарів – вона має дотримуватися саме їх.

Вода є необхідною для нормального функціонування організму, а також бере участь у багатьох процесах. Це регулювання температури тіла, балансу рідин і електролітів, всмоктування і виведення речовин, нормальна робота м'язів та підтримання належного об'єму крові,

– пояснює він.

У спекотне літо вкрай важливо споживати потрібну добову норму води / Фото 1797960223571848_1520071200@vecteezy

Тому варто знати про всі способи літньої гідратації, крім пиття води. І застосовувати їх усвідомлено – бо організм не завжди сигналізує про потребу у воді, аж поки не підійде максимальна втома або запаморочення. Тобто ми повинні пити воду протягом усього дня, навіть якщо не відчуваємо спраги.

Як це робити? Найпростіший спосіб – за правилом 8 склянок. Пийте, наприклад, 1 склянку після пробудження, 1 перед сніданком, 2 до обіду, 2 до вечері, 2 ввечері. Можна ставити будильники або використовувати спеціальні додатки, які нагадують про наступну склянку та рахують кількість.

Також слід урахувати фрукти та овочі – багато з них мають високий вміст води, як-от кавун, диня, цитрусові, огірок, салат, помідори тощо. Тобто салат зі свіжих овочів чи фруктів, чи овочевий холодний суп є ще одним чудовим джерелом гідратації, а ще й вітамінів.