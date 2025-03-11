Тобто модель Allerdale приносить нам трохи ностальгії, змішаної зі стриманим, але сучасним контекстом. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладніше.

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Нові кросівки New Balance: що варто знати про модель Allerdale

Можливо, New Balance Allerdale сподобаються не кожному любителю кросівок. Але їх точно полюблять міленіали, які шукають повсякденні, зручні та універсальні для чоловічої краси кросівки, здатні вписатися у будь-яку частину повсякденного життя.

Їзда на велосипеді – будь-ласка, на офісну зустріч – без проблем. Зрештою, New Balance завжди вміли працювати з вінтажними кросівками та переосмислювати їх.

От і зараз вони звернулися до архіву в пошуках пари, з якої варто стерти пил, щоб повернути до життя. New Balance Allerdale – це перерва в бумі незграбних і масивних кросівок наших батьків, адже нагадує нам пари, які носили наші бабусі та дідусі. І, здається, це вдалий бізнес.

Ось який мають вигляд New Balance Allerdale / Фото виробника

Новий силует від New Balance назвали Allerdale від однойменного району Англії. Десятиліттями він знаний своєю взуттєвою промисловістю, і саме там розташовані фабрики бренду. Власне, саме в цій географічній зоні й роблять New Balance Allerdale.

На відміну від більшості асортименту бренду, тут ви не знайдете перебільшених пропорцій. Модель доступна у темно-коричневій зернистій шкірі, а з боків вишитий оригінальний логотип. Це класичний дизайн, який не буде ніде мати недоречного вигляду.

Але справа не лише у вигляді. Усередині цих кросівок устілка з піни Ortholite, щоб кожен крок на вулицях був приємним та комфортним. Знизу чорна проміжна підошва оснащена технологією FuelCell, яку використовують у найсучасніших бігових кросівках бренду. Можете собі уявити рівень комфорту, який ці кросівки пропонують вам упродовж дня.

Скільки вони коштують? Кросівки New Balance Allerdale Dark Brown з'являться у продажу найближчими тижнями на сайті бренду за ціною 220 фунтів стерлінгів (близько 12 000 гривень). Про появу нових кольорів бренд повідомить пізніше.