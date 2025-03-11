То есть модель Allerdale приносит нам немного ностальгии, смешанной со сдержанным, но современным контекстом. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает подробнее.

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Новые кроссовки New Balance: что стоит знать о модели Allerdale

Возможно, New Balance Allerdale понравятся не каждому любителю кроссовок. Но их точно полюбят миллениалы, которые ищут повседневные, удобные и универсальные для мужской красоты кроссовки, способные вписаться в любую часть повседневной жизни.

Езда на велосипеде – пожалуйста, на офисную встречу – без проблем. В конце концов, New Balance всегда умели работать с винтажными кроссовками и переосмысливать их.

Вот и сейчас они обратились к архиву в поисках пары, с которой стоит стереть пыль, чтобы вернуть к жизни. New Balance Allerdale – это перерыв в буме неуклюжих и массивных кроссовок наших родителей, ведь напоминает нам пары, которые носили наши бабушки и дедушки. И, кажется, это удачный бизнес.

Вот как выглядят New Balance Allerdale / Фото производителя

Новый силуэт от New Balance назвали Allerdale от одноименного района Англии. Десятилетиями он известен своей обувной промышленностью, и именно там расположены фабрики бренда. Собственно, именно в этой географической зоне и делают New Balance Allerdale.

В отличие от большинства ассортимента бренда, здесь вы не найдете преувеличенных пропорций. Модель доступна в темно-коричневой зернистой коже, а по бокам вышит оригинальный логотип. Это классический дизайн, который не будет нигде выглядеть неуместно.

Но дело не только во внешнем виде. Внутри этих кроссовок стелька из пены Ortholite, чтобы каждый шаг на улицах был приятным и комфортным. Снизу черная промежуточная подошва оснащена технологией FuelCell, которую используют в самых современных беговых кроссовках бренда. Можете себе представить уровень комфорта, который эти кроссовки предлагают вам в течение дня.

Сколько они стоят? Кроссовки New Balance Allerdale Dark Brown появятся в продаже в ближайшие недели на сайте бренда по цене 220 фунтов стерлингов (около 12 000 гривен). О появлении новых цветов бренд сообщит позже.