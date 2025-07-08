Історія культових чоловічих ароматів: від Old Spice до Creed Aventus
- Old Spice, створений у 1938 році, став синонімом маскулінності свого часу.
- Aramis, випущений у 1964, став символом витонченості та статусу 60-х років.
- Cool Water від Davidoff 1988 року перевернув уявлення про чоловічі аромати, привносячи свіжість та легкість.
- А Creed Aventus, натхненний Наполеоном і випущений у 2010, символізує силу та розкіш.
Популярний чоловічий парфум – це не тільки впізнаваний запах, а й відбиток епохи, її стилю та характеру. Адже галузь пройшла тернистий шлях від простих одеколонів до культових шедеврів.
Аромати створювали образи чоловіків, які залишалися в пам'яті поколінь. Розповідаємо на 24 Каналі коротку історію про те, як парфуми стали мистецтвом, завдяки Fragrantica.
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Легенди у флаконі: чоловічі аромати, які змінили світ ароматів
Old Spice – народження класики.
- У 1938 році бренд Shulton представив Old Spice, який став синонімом тогочасного розуміння маскулінності. Натхненний морськими пригодами, аромат поєднував ноти цитрусів, спецій, гвоздики та мускусу.
- Красивий флакон із зображенням вітрильника та доступна ціна зробили Old Spice улюбленцем чоловіків у всьому світі. Old Spice додавав їм упевненості. Навіть сьогодні, після ребрендингу Procter & Gamble у 1990-х, класичний Old Spice породжує ностальгію за епохою, коли чоловік був "простим і надійним".
Aramis – вайб 60-х.
- У 1964 році з’явився Aramis від Estée Lauder – перший престижний чоловічий аромат, який вийшов за межі масового ринку. Його шкіряно-деревні ноти з відтінками сандала, пачулі та моху створювали образ витонченого джентльмена.
- Aramis став символом 60-х – ери Джеймса Бонда, смокінгів і коктейльних вечірок. Цей аромат не просто пахнув – він розповідав історію про статус і харизму, задаючи тон для майбутніх нішевих парфумів.
Ці аромати створювали образи чоловіків, які залишалися в пам’яті поколінь / Фото з reddit
Cool Water – революція свіжості.
- У 1988 році Davidoff випустив Cool Water, і той перевернув уявлення про чоловічі аромати. Морські ноти, змішані з лавандою, жасмином і мускусом, принесли свіжість і легкість, контрастуючи з важкими ароматами минулого.
- Cool Water став хітом 90-х, уособлюючи енергію молодого покоління, яке прагнуло свободи. Цей аромат і досі залишається еталоном свіжих композицій, які підходять як для офісу, так і для вечірки.
Creed Aventus – пік сучасності.
- У 2010 році дім Creed створив Aventus, який став легендою нішевої парфумерії. Натхненний Наполеоном, цей шипрово-фруктовий аромат поєднує ананас, чорну смородину, березу та амброксан. Aventus – це про силу, впевненість і розкіш.
- Шлейф і стійкість зробили його фаворитом серед знаменитостей і поціновувачів парфумів. Кожен флакон – це результат ручної роботи, а інгредієнти, зібрані з усього світу, підкреслюють ексклюзивність. Aventus не просто пахне – він заявляє.
Ось так, від демократичного Old Spice до розкішного Creed Aventus, чоловіча парфумерія пройшла шлях від утилітарності до мистецтва. А кожен зі згаданих ароматів став культовим, відбиваючи дух своєї епохи.