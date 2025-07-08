История культовых мужских ароматов: от Old Spice до Creed Aventus
- Old Spice, созданный в 1938 году, стал синонимом маскулинности своего времени.
- Aramis, выпущенный в 1964, стал символом утонченности и статуса 60-х годов.
- Cool Water от Davidoff 1988 года перевернул представление о мужских ароматах, привнося свежесть и легкость.
- А Creed Aventus, вдохновленный Наполеоном и выпущенный в 2010, символизирует силу и роскошь.
Популярный мужской парфюм – это не только узнаваемый запах, но и отпечаток эпохи, ее стиля и характера. Ведь отрасль прошла тернистый путь от простых одеколонов до культовых шедевров.
Ароматы создавали образы мужчин, которые оставались в памяти поколений. Рассказываем на 24 Канале короткую историю о том, как духи стали искусством, благодаря Fragrantica.
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Легенды во флаконе: мужские ароматы, которые изменили мир ароматов
Old Spice – рождение классики.
- В 1938 году бренд Shulton представил Old Spice, который стал синонимом тогдашнего понимания маскулинности. Вдохновленный морскими приключениями, аромат сочетал ноты цитрусов, специй, гвоздики и мускуса.
- Красивый флакон с изображением парусника и доступная цена сделали Old Spice любимцем мужчин во всем мире. Old Spice придавал им уверенности. Даже сегодня, после ребрендинга Procter & Gamble в 1990-х, классический Old Spice порождает ностальгию по эпохе, когда мужчина был "простым и надежным".
Aramis – вайб 60-х.
- В 1964 году появился Aramis от Estée Lauder – первый престижный мужской аромат, который вышел за пределы массового рынка. Его кожано-древесные ноты с оттенками сандала, пачули и мха создавали образ утонченного джентльмена.
- Aramis стал символом 60-х – эры Джеймса Бонда, смокингов и коктейльных вечеринок. Этот аромат не просто пахнул – он рассказывал историю о статусе и харизме, задавая тон для будущих нишевых парфюмов.
Эти ароматы создавали образы мужчин, которые оставались в памяти поколений / Фото с reddit
Cool Water – революция свежести.
- В 1988 году Davidoff выпустил Cool Water, и тот перевернул представление о мужских ароматах. Морские ноты, смешанные с лавандой, жасмином и мускусом, принесли свежесть и легкость, контрастируя с тяжелыми ароматами прошлого.
- Cool Water стал хитом 90-х, олицетворяя энергию молодого поколения, которое стремилось к свободе. Этот аромат до сих пор остается эталоном свежих композиций, которые подходят как для офиса, так и для вечеринки.
Creed Aventus – пик современности.
- В 2010 году дом Creed создал Aventus, который стал легендой нишевой парфюмерии. Вдохновленный Наполеоном, этот шипрово-фруктовый аромат сочетает ананас, черную смородину, березу и амброксан. Aventus – это про силу, уверенность и роскошь.
- Шлейф и стойкость сделали его фаворитом среди знаменитостей и ценителей парфюмов. Каждый флакон – это результат ручной работы, а ингредиенты, собранные со всего мира, подчеркивают эксклюзивность. Aventus не просто пахнет – он заявляет.
Вот так, от демократичного Old Spice до роскошного Creed Aventus, мужская парфюмерия прошла путь от утилитарности до искусства. А каждый из упомянутых ароматов стал культовым, отражая дух своей эпохи.