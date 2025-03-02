Це коли ви думаєте про те, що хочете сказати далі, а не про те, що потрібно слухати. Це швидкі рухи або метушня. А щоб уникнути цього, є простий хак, пише 24 Канал завдяки New York Post.

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Приберіть ваші "блокатори привабливості" за допомогою цього простого хаку

Луанна Ворд поділилася простим 3-секундним прийомом, який зробить вас "більш привабливим, харизматичним і таким, що запам'ятовується". Мовиться про "техніку паузи й витримки".

Більшість людей ніколи не використовують її, тому що тиша викликає дискомфорт. Але як тільки ви навчитеся працювати з нею, ви назавжди зміните те, як люди сприймають вас,

– пояснила експертка.

Отже, вона радить "зробити паузу на 3 секунди" після входу в кімнату, зустрічі з новою людиною або перед тим, як почати говорити.

Щоб уникнути "блокування привабливості", є простий хак у 3 секунди / Фото freepik

Також утримувати зоровий контакт, перш ніж відвести погляд. І обов'язково робити паузу перед тим, як відповідати на питання.

Дозвольте моменту дихати, замість того щоб поспішати його заповнити. Люди, які поспішають, здаються нервовими. Невелика пауза ж сигналізує про впевненість,

– наголосила Ворд.

Ось у такий спосіб усього 2 – 3 секунди можуть змусити людину відчути миттєвий потяг до вас, ставати прихильним до вас. Коли ви не поспішаєте, ваші слова мають більшу вагу.