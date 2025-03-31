У новому інтерв'ю виданню The Sun Філліпс розповіла більше деталей про те, як цей скандальний виклик вплинув на неї. Зокрема вона пояснила, чому вона була такою емоційною в документальному фільмі, пише 24 Канал.

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Досвід не для слабких

Розповідаючи про свій досвід, 23-річна дівчина зазначила, що те, за що вона взялася, було не для слабких дівчат.

Якщо чесно, це було важко. Не знаю, чи рекомендувала б я це. Це зовсім інше відчуття. Це просто один раз зайшов, один раз вийшов, це дуже напружене відчуття,

– наголосила вона.

Дівчина пояснила, що не була впевнена в тому, що чоловіки, з якими вона спала, отримували задоволення, тому що, за її власним визнанням, вона була не готова до завдання, за яке взялася в той час.

Лілі Філліпс кинула собі виклик / Фото з інстаграму Філліпс

"Я не думаю, що я планувала це або була готова до такого рівня", – сказала вона в новому інтерв'ю.

Враховуючи, що одного разу вона переспала з 37 чоловіками за один день, Філліпс сказала, що хотіла "трохи підштовхнути себе до межі".

Однак модель не усвідомлювала, якою ціною це обернеться для неї як фізично, так і емоційно.

Це зайняло набагато більше часу, ніж я думала, це було набагато більш виснажливо, ніж я думала. І я просто не підготувалася до цього належним чином,

– зізналася вона.

Оскільки вона провела деякий час у чаті з кожним хлопцем, перш ніж переспати з ним, Філліпс сказала, що їй знадобилося трохи більш як вісім годин, щоб досягти своєї мети – переспати з понад 100 чоловіками.

Дівчина зізналась, що це було виснажливо / Фото з інстаграму Філліпс

Чому вона плакала під час згадки про секс

Справедливо припустити, що Філліпс було соромно за те, що вона зробила, судячи з того, як емоційно вона згадувала про секс-марафон у документальному фільмі – проте вона анітрохи не шкодує про виснажливий виклик, який прийняла.

"Люди думають, що це якась травма, або що я зазнала насильства, або що мене змусили це зробити, але це не вся правда", – підкреслила 23-річна дівчина.

Вона пояснила, що те, що її знають як людину, яка плаче, розчаровує, "тому що це не те, як я насправді ставлюся до своєї роботи", – розповіла вона в інтерв'ю.

Це був дуже напружений день, і, як і будь-хто, хто має довгий, важкий робочий день, іноді ви можете бути виснаженими і засмученими,

– пояснила Філліпс.

Філліпс зауважила, що це був довгий робочий день / Фото з інстаграму Філліпс

Філліпс не перша – і точно не остання – авторка OnlyFans, яка переспала з чоловіками, кількість яких обчислюється тризначним числом.

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Зірка OnlyFans Бонні Блу є рекордсменкою, яка переспала з більш ніж 1000 чоловіків за 24 години. Блу випередила зірку фільмів для дорослих Лізу Спаркс, яка раніше очолила список, переспавши з більш ніж 900 чоловіками у 2004 році.