В новом интервью изданию The Sun Филлипс рассказала больше деталей о том, как этот скандальный вызов повлиял на нее. В частности она объяснила, почему она была такой эмоциональной в документальном фильме, пишет 24 Канал.

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Опыт не для слабых

Рассказывая о своем опыте, 23-летняя девушка отметила, что то, за что она взялась, было не для слабых девушек.

Если честно, это было тяжело. Не знаю, рекомендовала бы я это. Это совсем другое ощущение. Это просто один раз зашел, один раз вышел, это очень напряженное ощущение,

– подчеркнула она.

Девушка объяснила, что не была уверена в том, что мужчины, с которыми она спала, получали удовольствие, потому что, по ее собственному признанию, она была не готова к заданию, за которое взялась в то время.

Лили Филлипс бросила себе вызов / Фото из инстаграма Филлипс

"Я не думаю, что я планировала это или была готова к такому уровню", – сказала она в новом интервью.

Учитывая, что однажды она переспала с 37 мужчинами за один день, Филлипс сказала, что хотела "немного подтолкнуть себя к пределу".

Однако модель не осознавала, какой ценой это обернется для нее как физически, так и эмоционально.

Это заняло гораздо больше времени, чем я думала, это было гораздо более изнурительно, чем я думала. И я просто не подготовилась к этому должным образом,

– призналась она.

Поскольку она провела некоторое время в чате с каждым парнем, прежде чем переспать с ним, Филлипс сказала, что ей понадобилось чуть более восьми часов, чтобы достичь своей цели – переспать с более чем 100 мужчинами.

Девушка призналась, что это было изнурительно / Фото из инстаграма Филлипс

Почему она плакала при упоминании о сексе

Справедливо предположить, что Филлипс было стыдно за то, что она сделала, судя по тому, как эмоционально она вспоминала о секс-марафоне в документальном фильме – однако она нисколько не жалеет об изнурительном вызове, который приняла.

"Люди думают, что это какая-то травма, или что я подверглась насилию, или что меня заставили это сделать, но это не вся правда", – подчеркнула 23-летняя девушка.

Она объяснила, что то, что ее знают как человека, который плачет, разочаровывает, "потому что это не то, как я на самом деле отношусь к своей работе", – рассказала она в интервью.

Это был очень напряженный день, и, как и любой, кто имеет долгий, тяжелый рабочий день, иногда вы можете быть истощенными и расстроенными,

– объяснила Филлипс.

Филлипс заметила, что это был долгий рабочий день / Фото из инстаграма Филлипс

Филлипс не первая – и точно не последняя – автор OnlyFans, которая переспала с мужчинами, количество которых исчисляется трехзначным числом.

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Звезда OnlyFans Бонни Блу является рекордсменкой, которая переспала с более чем 1000 мужчин за 24 часа. Блу опередила звезду фильмов для взрослых Лизу Спаркс, которая ранее возглавила список, переспав с более чем 900 мужчинами в 2004 году.