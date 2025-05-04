І хоч найбільше він відомий завдяки костюмам, у деяких фільмах Бонд з'являвся й у чудових літніх образах. На думку GQ, пише 24 Канал, його стиль можна дуже добре доповнити деякими культовими та актуальними парами кросівок.

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Чоловічі літні кросівки: 5 пар у стилі Джеймса Бонда, щоб носити їх вже сьогодні

Літні кросівки у стилі Джеймса Бонда повинні бути прохолодними, легкими, мінімалістичними та, можливо, трохи кольоровими. І є пари, які відповідають усім цим вимогам.

Adidas Samba – це пара з багатою історією (з'явилася на світ у 50-х роках, коли й Джеймс Бонд з'явився в кіно), яка продовжує домінувати в модних тенденціях і сьогодні. Це кросівки в ретро-спортивному стилі, які є в дуже простих і класичних версіях, а є й у більш яскравих і особливих. Чудово поєднуються з шортами або брюками, і легко допоможуть вашому образу стати більш вишуканим.

– це пара з багатою історією (з'явилася на світ у 50-х роках, коли й Джеймс Бонд з'явився в кіно), яка продовжує домінувати в модних тенденціях і сьогодні. Це кросівки в ретро-спортивному стилі, які є в дуже простих і класичних версіях, а є й у більш яскравих і особливих. Чудово поєднуються з шортами або брюками, і легко допоможуть вашому образу стати більш вишуканим. Veja Campo. Veja – іспанський бренд, який здобув велику популярність завдяки мінімалістичним і простим, але водночас витонченим і вишуканим кросівкам, що мають розслаблений стиль, який добре працює цілий рік. Модель Campo має чіткі лінії та класичний силует.

Стиль Бонда можна доповнити цими культовими та актуальними парами кросівок / Фото виробників

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