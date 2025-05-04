І хоч найбільше він відомий завдяки костюмам, у деяких фільмах Бонд з'являвся й у чудових літніх образах. На думку GQ, пише 24 Канал, його стиль можна дуже добре доповнити деякими культовими та актуальними парами кросівок.
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Чоловічі літні кросівки: 5 пар у стилі Джеймса Бонда, щоб носити їх вже сьогодні
Літні кросівки у стилі Джеймса Бонда повинні бути прохолодними, легкими, мінімалістичними та, можливо, трохи кольоровими. І є пари, які відповідають усім цим вимогам.
- Adidas Samba – це пара з багатою історією (з'явилася на світ у 50-х роках, коли й Джеймс Бонд з'явився в кіно), яка продовжує домінувати в модних тенденціях і сьогодні. Це кросівки в ретро-спортивному стилі, які є в дуже простих і класичних версіях, а є й у більш яскравих і особливих. Чудово поєднуються з шортами або брюками, і легко допоможуть вашому образу стати більш вишуканим.
- Veja Campo. Veja – іспанський бренд, який здобув велику популярність завдяки мінімалістичним і простим, але водночас витонченим і вишуканим кросівкам, що мають розслаблений стиль, який добре працює цілий рік. Модель Campo має чіткі лінії та класичний силует.
Стиль Бонда можна доповнити цими культовими та актуальними парами кросівок / Фото виробників
Варто знати Три круті пари кросівок від українських брендів, які захоче мати кожен чоловік
- Nike Blazer Low'77 Vintage. Перша версія блейзерів з'явилася в 1970-х, як ми й бачимо з назви, а сама назва походить від баскетбольної команди Portland Trail Blazers – її гравці були одними з перших, хто взув кросівки Nike на майданчик. Ця модель ідеально підходить для літа, і має той ретро, спортивний і класичний стиль, який дуже добре поєднується з літнім стилем Джеймса Бонда.
- Vans Authentic. Це перші кросівки бренду, представлені під назвою Style 44, коли марка ще не була відома як House of Vans. Кросівки мають простий дизайн зі шнурками, гумовою підошвою та полотняним матеріалом. Ці кеди вже кілька десятиліть є культовими, а також еталоном класичного мінімалізму та ідеальною парою на літо, адже основний матеріал там – брезент, тобто вони прохолодні і їх можна прати.