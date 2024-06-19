Люсія Яворчекова цього разу вирішила потішити своїх прихильників свіжою порцією спокусливих фото. На них вона позує з іншою фітнес-моделлю Гоуп Білл. Тож краси на кадрах удвічі більше!

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Фітнес-моделі виклали гарячі фото з відпочинку

Дуже спекотно в Тулумі, тому нам довелося охолодитися,

– йдеться в описі до публікації.

Люсія Яворчекова та Гоуп Білл знялися у бікіні / Фото з інстаграму Яворчекової

Підписники Люсії Яворчекової у захваті від того, що цього разу вони отримали вдвічі більше краси в одному дописі. Тож не дивно, що вони були максимально щедрими як на лайки, так і на коментарі. Так, під публікацією понад 22 тисячі вподобайок і понад 350 коментарів. Ось лише частина з них:

"Перепрошую, чи можу я долучитися?";

"Купую квитки до Тулуму";

"Ви дуже красиві";

"Русалки існують";

"Люсія, ти – богиня";

"Надзвичайно привабливі";

"Які милі леді";

"Приголомшливі та сексуальні";

"Вражаючі та спекотні вигини".

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Люсія Яворчекова викликала шалений захват. А Гоуп Білл на фото лиш посилює цей ефект. Обидві фітнес-моделі регулярно публікують у мережі гарячі кадри. Тому, якщо ти не хочеш пропустити свіженьке, підпишись на них негайно.