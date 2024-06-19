Люсия Яворчекова на этот раз решила порадовать своих поклонников свежей порцией соблазнительных фото. На них она позирует с другой фитнес-моделью Гоуп Билл. Так что красоты на кадрах вдвое больше!

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Фитнес-модели выложили горячие фото с отдыха

Очень жарко в Тулуме, поэтому нам пришлось охладиться,

– говорится в описании к публикации.

Люсия Яворчекова и Хоуп Билл снялись в бикини / Фото из инстаграма Яворчековой

Подписчики Люсии Яворчековой в восторге от того, что на этот раз они получили вдвое больше красоты в одном сообщении. Неудивительно, что они были максимально щедрыми как на лайки, так и на комментарии. Так, под публикацией более 22 тысяч лайков и более 350 комментариев. Вот лишь часть из них:

"Извините, могу ли я присоединиться?";

"Покупаю билеты в Тулум";

"Вы очень красивые";

"Русалки существуют";

"Люсия, ты – богиня";

"Очень красивые";

"Какие милые леди";

"Потрясающие и сексуальные";

"Впечатляющие и жаркие изгибы".

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Люсия Яворчекова вызвала безумный восторг. А Хоуп Билл на фото лишь усиливает этот эффект. Обе фитнес-модели регулярно публикуют в сети горячие кадры. Поэтому, если ты не хочешь пропустить свеженькое, подпишись на них немедленно.