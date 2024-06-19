"Русалки існують": гарячі фітнес-моделі знялися у крихітних бікіні під час відпочинку
Джерело:інстаграм Люсії Яворчекової
Ми заглянули до Люсії Яворчекової в інстаграм. І яким було наше здивування, коли ми побачили там її гарячі фото, на яких вона позує з іншою красунею – Гоуп Білл.
Люсія Яворчекова цього разу вирішила потішити своїх прихильників свіжою порцією спокусливих фото. На них вона позує з іншою фітнес-моделлю Гоуп Білл. Тож краси на кадрах удвічі більше!
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Фітнес-моделі виклали гарячі фото з відпочинку
Дуже спекотно в Тулумі, тому нам довелося охолодитися,
– йдеться в описі до публікації.
Люсія Яворчекова та Гоуп Білл знялися у бікіні / Фото з інстаграму Яворчекової
Підписники Люсії Яворчекової у захваті від того, що цього разу вони отримали вдвічі більше краси в одному дописі. Тож не дивно, що вони були максимально щедрими як на лайки, так і на коментарі. Так, під публікацією понад 22 тисячі вподобайок і понад 350 коментарів. Ось лише частина з них:
- "Перепрошую, чи можу я долучитися?";
- "Купую квитки до Тулуму";
- "Ви дуже красиві";
- "Русалки існують";
- "Люсія, ти – богиня";
- "Надзвичайно привабливі";
- "Які милі леді";
- "Приголомшливі та сексуальні";
- "Вражаючі та спекотні вигини".
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Люсія Яворчекова викликала шалений захват. А Гоуп Білл на фото лиш посилює цей ефект. Обидві фітнес-моделі регулярно публікують у мережі гарячі кадри. Тому, якщо ти не хочеш пропустити свіженьке, підпишись на них негайно.