"Досконалість у бікіні": спекотне відео фітнес-моделі підвищило градус у мережі
Джерело:інстаграм Люсії Яворчекової
Люсія Яворчекова знається на тому, що подобається її підписникам. Тож, не дивно, що вона вкотре виклала у мережу пікантний контент.
Цього разу на її сторінці в інстаграмі з'явився гарячий ролик. На ньому словацька фітнес-модель позує у крихітному блакитному бікіні. Очей не відірвати!
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Крихітне бікіні підкреслює фігуру
Люсія позує у надзвичайно крихітному бікіні блакитного кольору. Тканина за текстурою нагадує в'язаний виріб, але це не зовсім так. І хоч купальник привертає достатньо уваги, максимум – за розкішними вигинами красуні. Фітнес-модель добре знає, що подобається її підписникам, і дає їм це.
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Шанувальники фітнес-моделі були максимально щедрими. Вони залишили понад 15 тисяч лайків, а також цілу низку коментарів. Традиційно залишимо частину з них тут:
- "Просто бездоганна";
- "Вау!";
- "Досконалість краси та тіла в бікіні... ти справжня мрія, Люсія. Італійські поцілунки!";
- "Ох, яка сексуальна";
- "Маєш фантастичний вигляд у цьому кольорі";
- "Більш ніж гаряча. Більш ніж дивовижно";
- "Моя муза".
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Люсія Яворчекова – фантастична красуня. І ми закликаємо підписатись на неї, щоб не проґавити чергову порцію гарячого від неї. Гарантуємо, вам припаде до душі її контент.