Люсія Яворчекова у халаті знялась у гарячій фотосесії: бюст навіть не ховала
Джерело:інстаграм Люсії Яворчекової
Ми знову заглянули до Люсії Яворчекової в інстаграм. І дуже потішилися тим, що вона виклала свіжу публікацію.
На її сторінці з'явився допис зі спокусливими фото. І було б вкрай несправедливо, якби ми приховували їх від вас.
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Халат ледве прикриває бюст
Люсія Яворчекова виклала цілу серію з фото та відео. На них можна побачити, як фітнес-модель ніжиться на сонечку у затишних апартаментах. Позує вона у халаті, в який навмисне не закуталась сповна.
Золота година світіння,
– написала Люсія.
Люсія Яворчекова розбурхала мережу / Фото з інстаграму Яворчекової
Публікація красуні не на жарт розбурхала користувачів мережі. Вони у захваті. Фітнес-модель не лише засипали лайками, а й безліччю коментарів. Традиційно залишаємо частину з них для вас:
- "Люблю тебе, Люсія";
- "О, Господи! Фантастичне тіло";
- "Надзвичайно сексуальна";
- "Справжній ангел";
- "Люблю тебе, дівчинко";
- "Яка ж ти прекрасна";
- "Чарівна і прекрасна панянка";
- "Бездоганна фігура";
- "Тобі дуже личать ці промені сонця";
- "Природна краса вражає".
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Слідкувати за Люсією в інстаграмі – суцільне задоволення. На її сторінці регулярно з'являється пікантний контент, яким фітнес-модель з величезним задоволенням тішить своїх прихильників.