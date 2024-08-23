Люсія Яворчекова у халаті знялась у гарячій фотосесії: бюст навіть не ховала

23 серпня 2024, 23:39
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Автор: Едуард Хомченко

Джерело:

інстаграм Люсії Яворчекової

Ми знову заглянули до Люсії Яворчекової в інстаграм. І дуже потішилися тим, що вона виклала свіжу публікацію.

На її сторінці з'явився допис зі спокусливими фото. І було б вкрай несправедливо, якби ми приховували їх від вас.

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Халат ледве прикриває бюст

Люсія Яворчекова виклала цілу серію з фото та відео. На них можна побачити, як фітнес-модель ніжиться на сонечку у затишних апартаментах. Позує вона у халаті, в який навмисне не закуталась сповна.

Золота година світіння,
– написала Люсія.

Люсія Яворчекова розбурхала мережу / Фото з інстаграму Яворчекової

Публікація красуні не на жарт розбурхала користувачів мережі. Вони у захваті. Фітнес-модель не лише засипали лайками, а й безліччю коментарів. Традиційно залишаємо частину з них для вас:

  • "Люблю тебе, Люсія";
  • "О, Господи! Фантастичне тіло";
  • "Надзвичайно сексуальна";
  • "Справжній ангел";
  • "Люблю тебе, дівчинко";
  • "Яка ж ти прекрасна";
  • "Чарівна і прекрасна панянка";
  • "Бездоганна фігура";
  • "Тобі дуже личать ці промені сонця";
  • "Природна краса вражає".

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Слідкувати за Люсією в інстаграмі – суцільне задоволення. На її сторінці регулярно з'являється пікантний контент, яким фітнес-модель з величезним задоволенням тішить своїх прихильників.