Вона активно ділиться зі своїми прихильниками звабливим контентом. Не став винятком і цей раз. Так, Отем покликала двох своїх подруг, щоб разом зняти вірусний танок. Відео не на жарт розбурхало користувачів мережі.

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Дівчата добряче потрусили сідницями

Ми надто спізнились з цим трендом?

– спитала вона у своїх прихильників.

Отем Ренае знялась у вірусному ролику: дивіться відео

Якщо що, то кілька місяців тому цей танок був шалено популярний у мережі. І так, дівчата дійсно неабияк забарились, знімаючи цей ролик. Але кого це хвилює взагалі, якщо у кадрі такі красуні?

Власне, підписники Отем не вражені. Їм дуже і дуже подобається ролик. Про це свідчить не лише шалена кількість лайків, а й безліч коментарів, зокрема, компліментів. Традиційно залишаємо частину з них тут:

"А можна мені всіх трьох, будь ласка?";

"Люблю вас тут";

"Дуже красиві та дуже сексуальні дівчата";

"Ох, як же ж добре";

"Надзвичайно спекотно";

"Гарячі дівчата";

"Я захоплююсь вами".

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Отем Ренае, хоч і спізнилась з трендовим роликом, це не завадило йому стати популярним. Якщо вагаєтесь, чи підписуватись на неї, то рекомендуємо погортати її інстаграм. Гарантуємо, вам сподобається її спокусливий контент.