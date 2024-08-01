А дружина стояла поруч: Макрон поцілував міністерку спорту – та так, що фото стало супервірусним

Дивний поцілунок між очільницею міністерства спорту Франції Амелі Удеа-Кастерою та президентом країни Еммануелем Макроном здивував інтернет. Фото "інциденту" вже стало вірусним у мережі.

У п'ятницю, 26 липня, під час церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі, міністерка спорту тепло обійняла президента. Журналісти зробили серію фотографій, але ті чомусь не надто сподобалися багатьом людям, про що свідчать їхні коментарі.

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Чому поцілунок Макрона і міністерки спорту став вірусним

26 липня президент Франції Еммануель Макрон оголосив Паризькі Олімпійські ігри відкритими під час церемонії на Сені. На трибунах міністерка спорту країни Амелі Удеа-Кастера не приховувала свого захоплення. І вона в цьому не самотня – 85% французів оцінили подію як "успішну".

А потім жінка обійняла президента за шию і тепло поцілувала. Відтоді цей знімок не сходить з екранів безлічі комп'ютерів.

Амелі Удеа-Кастера та Еммануель Макрон у теплих обіймах 26 липня 2024 року / Фото Odd Andersen, AFP

Цікаво, що дружина Макрона перша леді Бріжит під час "інциденту" з поцілунком перебувала майже поруч. Та не схоже, що її якось збентежила ситуація. На відміну від інших людей, які висловлювалися у мережі, до прикладу, так:

"Олімпійські ігри – оце так досвід зближення".

"Принаймні, хтось любить свого боса, це приємно бачити".

"Вважаю це фото непристойним, не гідним президента і міністра".

Удеа-Кастера також має партнера – банкіра Фредеріка Удеа, з яким вони разом виховують трьох дітей. Реакція банкіра на ситуацію у мережу не потрапляла.

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Зауважимо, що тут треба розуміти деякий контекст. Амелі Удеа-Кастера потрапляє в заголовки газет регулярно на тлі Олімпіади-2024. Скажімо, 13 липня вона пірнула в Сену біля підніжжя Національної Асамблеї – в повному гідрокостюмі. У такий спосіб посадовиця доводила, що купатися у Сені безпечно.

Люди визнали дивним цей спосіб, і не визнали Сену надто чистою – не дивно, що змагання з тріатлону згодом переносили через забрудненість, принесену дощем. А на очищення річки з бюджету пішло понад мільярд євро, що також не подобалося французам.

Вони ж зауважили, що міністерка "безперечно знає, як змусити людей говорити про неї". І таки змушує.