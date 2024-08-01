А жена стояла рядом: Макрон поцеловал министра спорта – да так, что фото стало супервирусным

Странный поцелуй между главой министерства спорта Франции Амели Удеа-Кастерой и президентом страны Эммануэлем Макроном удивил интернет. Фото "инцидента" уже стало вирусным в сети.

В пятницу, 26 июля, во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, министр спорта тепло обняла президента. Журналисты сделали серию фотографий, но те почему-то не слишком понравились многим людям, о чем свидетельствуют их комментарии.

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Почему поцелуй Макрона и министра спорта стал вирусным

26 июля президент Франции Эммануэль Макрон объявил Парижские Олимпийские игры открытыми во время церемонии на Сене. На трибунах министр спорта страны Амели Удеа-Кастера не скрывала своего восторга. И она в этом не одинока – 85% французов оценили событие как "успешное".

А потом женщина обняла президента за шею и тепло поцеловала. С тех пор этот снимок не сходит с экранов множества компьютеров.

Амели Удеа-Кастера и Эммануэль Макрон в теплых объятиях 26 июля 2024 года / Фото Odd Andersen, AFP

Интересно, что жена Макрона первая леди Брижит во время "инцидента" с поцелуем находилась почти рядом. Но не похоже, что ее как-то смутила ситуация. В отличие от других людей, которые высказывались в сети, к примеру, так:

"Олимпийские игры – вот так опыт сближения".

"По крайней мере, кто-то любит своего босса, это приятно видеть".

"Считаю это фото неприличным, не достойным президента и министра".

Удеа-Кастера также имеет партнера – банкира Фредерика Удеа, с которым они вместе воспитывают троих детей. Реакция банкира на ситуацию в сеть не попадала.

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Заметим, что здесь надо понимать некоторый контекст. Амели Удеа-Кастера попадает в заголовки газет регулярно на фоне Олимпиады-2024. Скажем, 13 июля она нырнула в Сену у подножия Национальной Ассамблеи – в полном гидрокостюме. Таким образом чиновница доказывала, что купаться в Сене безопасно.

Люди сочли странным этот способ, и не признали Сену слишком чистой – неудивительно, что соревнования по триатлону впоследствии переносили из-за загрязнения, принесенного дождем. А на очистку реки из бюджета ушло более миллиарда евро, что также не нравилось французам.

Они же заметили, что министр "бесспорно знает, как заставить людей говорить о ней". И таки заставляет.