Олімпійський стрибун у воду Жюль Буйє привернув до себе увагу шанувальників після того, як продемонстрував вражаючі плавки, які викликали справжній фурор в мережі. Користувачі активно обговорювали, чи не затісно йому.

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Вузькі плавки стали причиною обговорень

Французький спортсмен націлився на золото Олімпійських ігор у Парижі 2024 року, але саме його вибір ультратісних плавок викликав справжній ажіотаж.

Буйє для своїх стрибків завше обирає ефектні плавки / Фото з інстаграму Буйє

На цьогорічних іграх увагу привертають не лише виступи спортсменів. Голландський спортсмен Арно Каммінга також викликав ажіотаж своїми вузькими плавками, змусивши вболівальників зухвало замислитися: "Чи законно це?".

22-річний Буйє прагне слави у фіналі чоловічих синхронних стрибків з 3-метрового трампліна в п'ятницю разом з товаришем по команді Алексісом Яндардом.

Після занурення в басейн, Буйє з'явився перед камерами, хизуючись плавками, які не залишали місця для уяви і викликали шквал захоплених коментарів у соціальних мережах.

"Я просто дуже сподіваюся, що його плавки платять за півтори години", – пожартував один з користувачів, тим часом інші жартівливо охрестили його "золотим призером Олімпійських ігор з плавання Жюлем Буйє, Франція, що лідирує на дюйми", відзначаючи його відвертий вигляд.



Тісні плавки Буйє стали причиною для обговорення / Кадр з відео

Третій користувач безтурботно прокоментував перевагу Буйє: "Повне шахрайство! Більшість дайверів мають 2 ноги, а він – 3!"

Не варто забувати, що Буйє також змагатиметься в індивідуальних змаганнях на 3-метровому трампліні, де він є сильним суперником після своєї срібної перемоги на торішньому Чемпіонаті Європи зі стрибків у воду в Жешуві.

Спортсмен з Ансі завоював бронзову медаль у складі змішаної команди на чемпіонаті світу і завоював золото на чемпіонаті Європи у синхронних стрибках з 3-метрового трампліна в Белграді на початку цього року.

Буйє пощастило, що під час п'ятничної церемонії відкриття не сталося того, що трапилося з одним з учасників, якого дещо підвів елемент гардероба. Під час суперечливого сегменту церемонії відкриття яєчко одного з виконавців випадково оголилося через надто тісні шорти.

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Попри його збентеження або додатковий вітерець на річці Сена, несправність гардероба була на рівні очей більшості глядачів під час суперечливої сцени із зображенням грецького бога Діоніса, яка зіткнулася зі значною реакцією через свою схожість з картиною Леонардо да Вінчі "Таємна вечеря", що зображає біблійну сцену з Ісусом Христом та його учнями.